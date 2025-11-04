六旬婦古巴遊疑染基孔肯雅熱 涉青衣個案評估4300人1須抽血

衛生防護中心人員(左)在上環信德中心一帶的醫護站，為出現相關症狀的當區居民進行抽血檢查。

再增一宗基孔肯雅熱輸入個案，60歲居於大埔康樂園女患者上月曾訪古巴旅遊，上周二有關節痛，上周三抵港後發燒到私家醫院求醫，目前情況穩定，家居接觸者及同行人士暫無病徵。另外，就前日公布的本地個案，衛生防護中心正對該名居青衣45歲男子的病毒作基因分析，以判斷是否與本地早前錄得的個案有流行病學關連。就青衣曉峰園、葵涌廣場和上環信德中心一帶，中心已為4,300人作評估，當中一人出現輕微病徵而接受抽血檢查，正等候檢測結果。

