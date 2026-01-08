六旬婦涉100元賄賂銀行職員開戶口遭廉署起訴。(資料圖片)

廉政公署落案起訴一名女子，控告她涉嫌以100元行賄一名銀行職員，以協助她開設個人銀行戶口，案件昨日(7日)下午在西九龍裁判法院提訊，她並無答辯，裁判官朱文瀚將案件押後至3月4日再提訊，期間被告獲准保釋。

被告張莉(60歲)，退休人士，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。被告於周一(5日)下午到香港上海滙豐銀行有限公司(滙豐銀行)大角咀一間分行申請開設個人銀行戶口。一名滙豐銀行員工指示被告透過銀行手機應用程式提交申請，惟被告未能完成有關申請。

廣告 廣告

控罪指被告涉嫌於同日向該名滙豐銀行職員提供賄款100元，以協助她在滙豐銀行開設個人銀行戶口。該名滙豐銀行職員當場制止被告並拒絕其要求，隨即向銀行匯報事件。廉署接獲貪污投訴，同日拘捕被告。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/六旬婦涉100元賄賂銀行職員開戶口遭廉署起訴/634355?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral