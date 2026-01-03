1024px-Pok_Fu_Lam_Reservoir_6.jpg

【3/1更新】至周六（3日）早上約8時10分，消防員於薄扶林水塘附近找到事主，他神智清醒，隨即由直升機將他送往東區醫院。

一名六旬投資公司男東主據報周二（12月30日）離開住所後失去蹤影，其女友除夕（12月31日）報警。警方調查發現事主曾現身薄扶林水塘，當局到現場一帶進行搜索，周五（1月2日）亦有消防潛水拯救車到場，飛行服務隊亦派出直升機到場協助，至今仍未尋獲。

女友每隔兩個月來港共聚

據了解，60歲失蹤男子姓李，為北角一間投資公司東主，與一名任職記者的43歲內地女子相戀十多年，女友每隔兩個月來港共聚。

據報12月30日11時許，李離開住所前往處理事務，並相約女友下午5時在金鐘太古廣場見面。但至同日下午3時許，女友收到李男訊息，稱改期在31日上午10時於同一地方相見，之後便失去聯絡。至12月31日，女子依時赴約，但李最終沒有出現並繼續失聯，她於是返回家中及到李位於北角的公司尋找，均無發現，於是到中區警署報案。

警方翻查閉路電視片段調查，發現男方曾於周二（12月30日）下午近1時，進入薄扶林水塘。警方、消防、政府飛行服務隊、民安隊，周五遂前往薄扶林水塘一帶搜救索，暫時未有發現。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/六旬投資公司東主薄扶林水塘失蹤-今薄扶林水塘尋回送院-更新-/633005?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral