六旬港婦高雄用餐時呼吸心跳突停，經搶救留醫ICU。(維基百科圖片)

台媒報道，香港一名婦人昨日(23日)在高雄夢時代購物中心內用餐期間突然暈倒。當地消防局出動兩車4人前往，救護員發現事主已失去呼吸心跳，緊急搶救後由救護車送醫。目前事主已恢復呼吸心跳，但仍在深切治療部觀察。

初判不是被食物噎到

報道指，該名港籍68歲姓張婦人與親友赴台觀光，當晚於知名自助式餐廳饗食天堂消費，期間臉色發白倒地，失去生命跡象。張婦一度被認為是被食物噎到，但救護人員及醫院皆未發現喉嚨有異物，經初判疑似是身體出狀況。由於家屬告知張婦暈倒前曾有頭暈、嘔吐症狀，加上其血壓仍不穩定，事發原因仍待進一步釐清。

