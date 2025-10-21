不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
六旬漢涉汽水加尿放超市 續還押至12月再訊
63 歲男子涉於今年 8 月在深水涉南昌薈一間超市內，將多支混入尿液的汽水擺放在貨架上，被控一項「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪，周二（21 日）在九龍城裁判法院再訊。
被告穿灰色上衣出庭，控方申請毋須答辯。裁判官陳志輝應控方要求，押後至 12 月 16 日再訊，候警方進一步調查。被告沒保釋申請，繼續還押。
法律101｜尿液是否「有害物品」？
被告羅劍毅（63 歲，報稱無業）被控一項「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪。
控罪指，被告於 2025 年 8 月 6 日，在香港九龍深水埗西邨路 19 號南昌薈 1 樓 F104 號舖惠康，非法及惡意向他人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即尿液，意圖使該他人受損害、精神受創或惱怒。
案件編號：KCCC2086/2025
