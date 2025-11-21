44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
六旬漢疑因金錢糾紛刀刺毒友 誤殺罪成判囚10年
六旬無業漢3年前在朋友上門還款後，疑因朋友吸食冰毒，怒以牛肉刀刺死對方。他否認謀殺罪受審7日，陪審團一致裁定他以非法危險行為誤殺罪成，今日(21日)於高等法院被判囚10年。
被告趙忠(63歲)，報稱無業，否認於2022年2月11日，在黃大仙彩虹邨紅萼樓某單位謀殺39歲男子許文達。4女3男陪審團昨退庭商議約2小時後，一致裁定他謀殺罪脫，另一致裁定他以非法危險行為誤殺罪成。
被告報警時稱死者在他家廚房維修時被鐵片插到胸口。被告在警方錄影會面時稱，死者當日上門前聲稱可還款1.2萬元，但卻僅還9,000元，因此一怒之下以牛肉刀威嚇死者，豈料死者突然「趷起」中刀。被告自辯時則指死者上門還錢後，發現死者在他家廚房吸食冰毒，因不想影響到其年僅11歲的兒子，遂取刀「嚇一嚇」死者，但死者突然「彈起身」而意外中刀。
供詞有6個不同版本
高等法院法官胡雅文判刑時指，被告的供詞足足有6個不同版本，多個說法均屬虛構，而死者當時根本沒有在被告家協助維修，最為可信的說法是被告因金錢瓜葛憤而持牛肉刀刺向死者。而死者突然「彈起身」、「趷起」、「頂上嚟」意外中刀，完全是無稽之談。被告承認死者中刀後，以毛巾抹乾淨牛肉刀並放回刀架，並非意外後的自然反應。WhatsApp紀錄顯示，二人並非朋友關係，只是雙方均為吸毒者，被告依賴綜緩維生，有多項與毒品有關的案底，而他高息借貸予毒友，可推斷死者當日還款不足，觸怒被告而導致行兇。
法官認為此案因小事而非法奪去一條人命，必須判以阻嚇性刑罰。由於被告早於審訊前已願意承認誤殺罪，但控方不接納，堅持以謀殺罪起訴，故被告可獲三分之一認罪扣減，最終判監10年。
案件編號：HCCC2/2024
