六旬漢紅花嶺行山期間暈倒 送院搶救不治

【Now Sports】卡域克回巢執教曼聯即領軍贏打吡戰，他直言是好開始，但又為熱情降溫，認為最重要是貫徹球隊的水平。獲曼聯委任為看守領隊到季尾的卡域克，於周六帶領球隊力挫強敵曼城，他賽後說：「貫徹是一切成功的關鍵。如果尋求不到，不會成為得勝者。」卡域克並未因贏波過份興奮：「我們不會時常帶著激情及像今天一樣的感覺。大家都明白。」說的是，曼聯斷不能被勝利充昏頭腦，畢竟下一場聯賽作客榜首球隊阿仙奴。「不過，那絕對是我們需要達到的標準與期望。那是對我們的考驗。」卡域克續說。卡域克雖然已非曼聯球員多年，但與家人一直都是曼聯季票持有人，卡域克表示一直留意曼聯，故熟悉球隊的現況，上任後可迅即作出調整。

now.com 體育 ・ 10 小時前