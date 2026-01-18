曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
六旬漢紅花嶺行山期間暈倒 送院搶救不治
一名63歲張姓男子，今日一行5人在沙頭角紅花嶺郊遊徑郊遊期間懷疑暈倒，其朋友見狀報警求助，並一度為他進行心肺復甦急救。救援人員接報到場，昏迷的事主由政府飛行服務隊直升機救起並送往東區醫院搶救，惟最終不治，其死因有待驗屍後確定。
《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世 享年 77 歲
著名功夫影星、《功夫》中飾演「火雲邪神」的梁小龍於1月14日逝世，享年77歲。消息指，其家人正處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗出殯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議
2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬
今天是一年一度渣打馬拉松，大批藝人都有參與賽事，而第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他考到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 1 天前
180天內打破中國稀土壟斷！特朗普下令：全球供應商都得跟美國簽約
美國總統特朗普於 1 月 14 日簽署了一項公告，旨在減少對中國稀土的依賴，並威脅全球供應商必須與美國達成協議，否則將面臨高關稅和配額限制。公告中指出，美國對外國加工關鍵礦產的依賴已成為「國家安全威脅」，截至 2024 年，美國有 12 種關鍵礦物完全依賴進口，另有 29 種關鍵礦物的淨進口依賴度超過 50%。鉅亨網 ・ 2 天前
好人好事｜移加夫婦雪地遺失婚戒 網民自攜金屬探測器尋獲 相認發現三人同為香港醫護
【Yahoo 新聞報道】一隻在雪地遺失的求婚戒指，意外地將幾位移民加拿大多倫多的香港人連結起來。日前一對移加夫婦在社交平台發文求助，指在茫茫雪地中遺失了戒指，無法尋回。怎料一日後，竟有網民貼出戒指的照片，並詢問「點樣俾返你」，意指成功尋獲。《Yahoo新聞》聯絡到該名熱心網民，原來她也是移民港人，「我都希望件事可以安慰到大家，等大家喺個混亂嘅世界入邊有少少喘息空間。」Yahoo新聞 ・ 20 小時前
曼聯下仗撼阿仙奴 卡域克：不可能場場激情
【Now Sports】卡域克回巢執教曼聯即領軍贏打吡戰，他直言是好開始，但又為熱情降溫，認為最重要是貫徹球隊的水平。獲曼聯委任為看守領隊到季尾的卡域克，於周六帶領球隊力挫強敵曼城，他賽後說：「貫徹是一切成功的關鍵。如果尋求不到，不會成為得勝者。」卡域克並未因贏波過份興奮：「我們不會時常帶著激情及像今天一樣的感覺。大家都明白。」說的是，曼聯斷不能被勝利充昏頭腦，畢竟下一場聯賽作客榜首球隊阿仙奴。「不過，那絕對是我們需要達到的標準與期望。那是對我們的考驗。」卡域克續說。卡域克雖然已非曼聯球員多年，但與家人一直都是曼聯季票持有人，卡域克表示一直留意曼聯，故熟悉球隊的現況，上任後可迅即作出調整。now.com 體育 ・ 10 小時前
馬查多將諾貝爾和平獎獎章贈予特朗普 挪威直呼「難以置信」
【彭博】— 美國總統特朗普周四在白宮會晤委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科琳娜·馬查多時，接受了她贈予的諾貝爾和平獎獎章。委內瑞拉的未來正在由美國主導塑造之際，馬查多試圖重獲特朗普的青睞。Bloomberg ・ 1 天前
英超話題 ｜蓄意手球？ 阿仙奴被剝奪「明顯12碼」？
阿仙奴作客諾定咸森林踢成 0比0，令不少兵工廠球迷感到錯失良機，阿迪達不滿的是下半場森林後衛艾拿一次疑似手球，球證卻未有判罰十二碼。到底是否錯判呢？Yahoo 體育 ・ 2 小時前
孔孝真的家太有品味了！芋頭紫、牛油果綠等復古色調，像走進Wes Anderson電影世界
45歲韓劇女王孔孝真，衣著穿搭公認是有品味之人，沒想到她的家居設計也很有品味。她在YouTube上分享Roomtour的片段，屋內部裝潢設計引起廣泛關注！Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普覬覦格陵蘭引爆北約危機？《巴隆》警告恐動搖美元霸權
美國總統特朗普試圖「接管」格陵蘭島的言行，正持續侵蝕本就脆弱的北約基礎。分析指出，若美國真的對格陵蘭採取實質行動，不僅將加劇美歐關係緊張，甚至可能引爆北約解體危機，並對全球經濟與美元地位造成深遠衝擊。鉅亨網 ・ 6 小時前
逼賣格陵蘭 特朗普點名歐洲「8國」加徵關稅、2月起實施、最高加徵至25%
美國總統特朗普再度就格陵蘭問題升高與歐洲盟友的緊張關係。他於週六（17 日）表示，除非美國獲准購買格陵蘭，否則將對歐洲盟友實施一波接一波、逐步升高的關稅措施，進一步升高圍繞丹麥這座廣大北極島嶼未來的爭端。鉅亨網 ・ 15 小時前
菲律賓官員臉書貼習近平漫畫照 中國駐菲使館抗議
（法新社馬尼拉16日電） 中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交抗議。塔瑞耶拉14日在臉書貼文中，附上一張自己發表演說的照片，背景是一幅以「為什麼中國持續霸凌？」法新社 ・ 1 天前
傳皇馬鎖定邀高普領軍
【Now Sports】盛傳皇家馬德里已選定長遠領軍人選，那就是前利物浦領隊高普。西班牙著名記者 Guillem Balague表示，雖然皇家馬德里目前由艾比路亞領軍，但會方已看中來季領軍人選，那是德國籍名帥高普。他甚至表示「皇家馬德里100%想要他，而皇馬會長佩雷斯是「不會接受拒絕的人」，可見對高普志在必得。自從離開利物浦後，高普並沒再執教鞭，有傳只有皇家馬德里及德國國家隊的職位可打動他。早於高普之前執教多蒙特及利物浦時，其名字已與皇馬扯上關係，只是他當時以不懂說西班牙語及已有其他想法為由，並未接受皇馬這份差事。艾比路亞剛接替沙比阿朗素成為皇馬主帥，沒想到首場領軍比賽，就是周中在國王盃被乙組球隊阿爾巴塞特以3:2打敗，無緣晉身8強，球隊周六將會在西甲出戰利雲特。西甲 皇家馬德里VS利雲特Now TV 632台 17/01 21:00直播now.com 體育 ・ 1 天前
百佳優惠2026｜辦年貨必睇！百佳一連3天全場88折 藍莓/金奇異果/糧油雜貨抵到笑
眼見農曆新年腳步近了，各位精明的主婦同屋企大廚係時候要「出動」！百佳超級市場由即日起（1月16日 星期五）起，一連三日推出全城矚目的「新年佳搶」優惠。只要你是易賞錢會員，於全線門市消費滿$168，憑App內的電子優惠券即可享全單88折，而且折扣更是無上限，買得越多慳得越多，絕對是年前最後衝刺入貨的最佳時機！Yahoo Food ・ 1 天前
英超 ｜ 熱刺被絕殺 球迷勁噓 法蘭聞到魷魚香
熱刺主場鬥榜尾的韋斯咸，結果被鎚仔幫在補時階段絕殺揼死，慘輸1比2；令熱刺在過去5場比賽，取得3敗2和的劣績，主帥法蘭炒味濃郁。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
中國海關阻擋H200入境 英偉達供應鏈踩煞車
英國《金融時報》週五 (16 日) 報導指出，在中國海關阻擋英偉達(NVDA) 最新獲准出口的 H200 人工智慧晶片進入中國後，相關零組件供應商已暫停 H200 的生產。報導引述兩名知情人士說法稱，這項突如其來的通關受阻，已迫使供應鏈端踩下煞車鍵，對英偉達 H200 晶片的出貨與後續產能安排帶來不確定性。鉅亨網 ・ 1 天前
79歲老婦疑難忍病痛 石蔭邨梯間上吊死亡
【on.cc東網專訊】今日(17日)中午12時27分，執法部門接獲一名男子報案，指其姓吳(79歲)母親離開其位於葵涌石蔭邨勇石樓的住所後失蹤。警員到場搜索，發現吳婦在勇石樓一處梯間以一條綿繩上吊，立即將她解下。on.cc 東網 ・ 1 天前
傳姜濤約滿轉會 陳卓賢自爆合約比其他成員長
男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（16日）到銅鑼灣出席品牌活動，吸引大批粉絲應援，他走近粉絲打招呼答謝支持，令粉絲相當開心。Ian剛到澳洲出席音樂監製陳考威與前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）婚禮，指婚禮相當感動，畫面相當有愛，令人從心底裏笑出來。問到可有被婚禮感染希望拍拖和結婚﹖他笑說：「反而啟發咗我喺回程嘅飛機上寫咗一首婚禮嘅主題曲，諗起自己婚禮播咩歌呢，不如自己寫一首，所以有咁嘅靈感，已經寫咗半首。（寫嚟送畀另一半？）冇呀，依家係冇嘅（指拍拖），想呢首歌成為大家婚禮嘅歌。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
大角咀MMA｜兩中年漢街頭互毆 叉頸箍頸揼手打頭(有片)
大角咀發生街頭打鬥。昨日(16日)下午6時許，鐵樹街公園近櫻桃街有兩名男子打架。有網民於社交平台「車cam L (香港群組) 」上載影片可見，有兩名中年男子在富多來商場外互毆。am730 ・ 1 天前