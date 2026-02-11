六旬漢認汽水加尿放超市貨架 判12個月感化令 官：行為幼稚

63 歲男子去年在旺角一間超市內，將多支混入尿液的汽水擺在貨架，有顧客飲用後起疑揭發。他承認兩罪，周二（10 日）在九龍城裁判法院被判 12 個月感化令。被告在警誡下稱超市職員「令我不開心」。



官指被告行為非常幼稚、罔顧後果，稱「作為你呢類年紀嘅人，好奇怪點解你會干犯呢個控罪」，惟考慮他沒案底，指以其年齡而言「係非常唔錯嘅紀錄」，故接納感化官建議。

辯方求判感化

辯方引述精神科報告指，被告欠缺情緒及壓力管理能力，但毋須治療，建議他獲釋後到門診跟進情況。心理報告則指被告情緒管理出現偏差，需要較長時間的更生或工作。

辯方續引述背景報告、感化報告及社會服務令報告，指出被告教育程度至大學，有很大悔意，他知道如何改進，不應再壓抑自己、多與他人傾訴及接觸，報告倡判感化令，「如果可以接受定期精神科，或者心理治療係對社會有裨益」，冀法庭接納感化官建議。

辯方另指，被告已還押近 6 個月，若法庭決定判處被告監禁，應考慮本案的特別情況，以緩刑處理。

法律101｜尿液是否「有害物品」？

官：好奇怪點解干犯呢個控罪

裁判官莫子聰指案情嚴重，被告行為非常幼稚、罔顧後果，稱「作為你呢類年紀嘅人，好奇怪點解你會干犯呢個控罪」。

官續指，考慮被告沒刑事定罪紀錄，以其年紀而言「係非常唔錯嘅紀錄」，遂接納建議判處 12 個月感化令，被告需按感化官指示，接受精神科或心理治療。官另寄語被告，「希望你把握呢個機會做好情緒管理」。

警誡下稱

超市職員「令我不開心」

案情指，太古可口可樂公司職員接報，5 間惠康及百佳分店出現被污染的可樂，部分帶有強烈尿味。2025 年 7 月，一名男童購買枝裝可樂後飲用，發現有尿味，遂向衞生署舉報。

衞生署其後調查發現，多區超市有未開封飲用的「黃色可樂」，樽底有殘餘物。根據閉路電視片段，被告在超市將事前購入的可樂放在貨架上，警誡下承認犯案，稱「惠康職員令我不開心」。

辯方早前求情指，被告退休前任職地產代理，曾獲傑出員工獎項，又指其父母離世、前妻陪同兒子定居美國，不再與被告聯絡。辯方指，被告受抑鬱情緒所困，與超市職員口角後，以惡作劇方式做出「傻事」。

被控意圖損害而施用毒藥等罪

被告羅劍毅（63 歲，報稱無業）被控「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而導致該人服用有害物品」、「有意圖而企圖使他人受損害、精神受創或惱怒而導致該人服用有害物品」兩罪。

控罪指，被告於 2025 年 7 月 18 日，在旺角彌敦道 771-775 柏宣中心 2 號地舖惠康超級市場內，非法及惡意使一名陈姓男童飲用尿液；由 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 6 日期間，於香港非法及惡意使他人服用尿液。

案件編號：KCCC2086/2025

