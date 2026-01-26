六旬翁跟團遊猝死 旅行社擅加行程判賠35萬人民幣

【on.cc東網專訊】隨着銀髮旅遊市場持續發展，長者跟團出遊的安全問題也愈受關注。近日，北京市第二中級人民法院審結一宗長者跟團猝死糾紛案件，裁定旅遊公司需承擔次要責任，賠償35萬多元人民幣（約39.5萬港元），行程期間旅行團曾兩度凌晨集合。

2024年7月，年逾六旬的江姓男子與親友一同報名北京5天團。行程首日晚上，導遊短訊通知次日凌晨4時15分集合前往八達嶺長城。翌日，江男一行凌晨出發，爬長城時已顯疲憊，同行家屬勸其休息，江男仍堅持繼續行程。當日行程原計劃只包含長城與奧林匹克公園，導遊卻臨時在車上通知增加觀看自費演出和遊覽天壇公園。

廣告 廣告

行程第三日凌晨3時15分，團隊集合前往旅遊景點，期間江男因身體不適在路邊暈倒，經搶救不治離世。搶救紀錄顯示其存在高血壓病史，初步診斷為呼吸心跳驟停，高血壓。家屬認為旅行社擅自增加行程、高強度安排及未盡救助義務導致悲劇，提告到法院索賠。旅遊公司則辯稱事主是因自身疾病猝死，且未告知病史，故不應承擔責任。

法院指出，旅遊公司未盡到充分的安全保障義務，應承擔次要責任。一是未履行告知義務；二是未落實健康管理；三是行程安排不合理，連續兩日淩晨集合且擅自增加景點導致行程密度過大，明顯超出老年人身體承受能力。從責任認定看，江男作為完全民事行為能力人，明知患有高血壓卻未告知旅行社，且在身體不適時仍堅持參與高強度行程，忽視自身健康風險。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】