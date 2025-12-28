共創明Teen計劃第三期畢業典禮 學員指到內地交流獲益良多(劉倩桐報道)

【Now新聞台】由政府主導支援弱勢家庭中學生的共創明Teen計劃，舉行第三期畢業典禮。有學員指，去內地交流，全程有友師指導獲益良多。

這裡約四千名中學生，經過一年學習在啟德迎來他們的畢業典禮。回想起這段旅程，最深刻的又是甚麼呢？

共創明Teen計劃學員Theresa：「我去哈爾濱交流團，對我來說是一個很神秘，很遙遠的一個地方。去到那裏我都探索了南北方文化的不同，看到一個冰雪王國究竟有甚麼特別。我覺得累積到這個經驗，這份勇氣、自信都是最大的得著。」

計劃為每位學員配對一名義務友師，以及一萬元啓動資金、獎學金。有學員指，畢業後會善用剩餘的資金培養興趣。

共創明Teen計劃學員余仔：「因為我喜歡打中國鼓，我都要去上堂、買鼓棍，學校有鼓，但我都要買鼓棍，所以我覺得一萬元對於我的興趣發展都很重要。同時這個活動有友師在，他知道我的興趣外，也讓我看到不同的路，譬如是律師、醫生這些範疇。同時選科上，如何進一步提升分數等技巧都會教給我。」

主導計劃的政務司司長陳國基指，未來會為學員提供更多參訪、交流項目，鼓勵他們繼續在學業及職涯規劃上繼續努力。

政務司司長陳國基：「和一些學員溝通，知道他們最喜歡的項目之一就是去內地走走，所以我們內地研學團的數目，也從第1期的5個，增加至第3期的35個，學員的足跡也是走遍神州大地。我更加希望你們能夠帶著在計劃中收穫來的自信、眼界、友誼，繼續勇敢前行。」

第四期共創明Teen計劃已在上月完成招募，預計將有4000名學員加入。

