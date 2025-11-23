共同社：香港政府開始停止與日本駐港總領事館官方交流

【Now新聞台】政府今屆首次舉辦立法會選舉論壇，政務司司長陳國基接受本台專訪時表示，不論是電視台或是政府舉辦論壇，都是為了讓候選人能夠講述政綱及立場，目的都是一致，電視台都可以直播或轉播。 今次立法會選舉前夕，暫時未有商營電視台舉辦論壇，只有政府論壇成功舉辦。政務司司長陳國基出席本台節目《大鳴大放》時表示，政府辦了一次很公平的論壇，讓候選人介紹自己，亦能一齊辯論。政務司司長陳國基：「我們覺得電視台做也好，政府做也好，其實目的也是一樣、一致。當然，電視台亦可以直播或轉播，沒有問題。所以我們覺得在這方面來說，我們選擇了用政府來做，希望達到目的，就是能夠讓每位候選人都能夠在觀眾面前講述抱負、政綱等，不是說以後電視台要訪問他，沒說不可以的，隨時都可以訪問他，他亦可以對某些事發表意見。」官方港島東選舉論壇中其中一名候選人、民建聯的李清霞因為身體不適送院，論壇暫停約十分鐘後繼續。被問到繼續論壇會否造成不公平，陳國基表示是希望把握時間。陳國基：「真的不舒服也沒有辦法，其他數位候選人沒有問題的，我們當時的決定是讓論壇繼續進行。當然我們後來我們會把她的一些片段及看法補回，所以在重播時，市民都可以看到她自

now.com 新聞 ・ 16 小時前