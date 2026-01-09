食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
共和黨倒戈 美眾院投票延長歐巴馬健保補貼
（法新社華盛頓8日電） 美國聯邦眾議員今天投票決定，恢復去年底到期的健康保險補貼，為數以百萬計面臨保費飆漲的美國民眾帶來希望。
這項法案在民主黨支持及一小群共和黨人違抗黨內領導層的力挺下通過，將把「平價醫療法」（Affordable Care Act，俗稱歐巴馬健保）下的加強版補貼延長3年。
這些補貼降低了美國民眾在政府運作的保險市場平台購買保險每月支付的成本。
補貼於1月1日到期後，許多家庭的保費支出增加一倍以上，也讓有關醫療負擔能力的政治敏感議題再度升溫，而今年又正逢國會期中選舉，局勢尤顯緊張。
總統川普曾批評這些補貼是浪費，並敦促共和黨人推動改革，不過他也曾告訴議員，他們可能需要保持彈性以達成協議。
眾院議長強生（Mike Johnson）是川普的堅定支持者，他原先一直抵制讓這項法案進入院會表決，反映出共和黨內對這項計畫的嚴重分歧。
但少數中間派共和黨人與民主黨合作，使用一種罕見且成功率極低的程序手段，也就是「院會請願書」（discharge petition），迫使議院領導層必須進行表決。
最終，有17名共和黨人與民主黨一同投票通過這項法案。這次公開的決裂，凸顯了來自競爭激烈選區的議員們，對於醫療成本上漲可能引發選民反彈的焦慮日益加劇。
眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）告訴記者：「可負擔能力的危機不是一場騙局。儘管川普說了那些話，但這是非常真實的。」
他說：「住房成本太高、食品雜貨成本太高、水電費太高、托兒成本太高，而醫療保健成本已經失控。」
這些補貼最初是在「平價醫療法」下創建，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間擴大，使更多民眾能以較低成本獲得保險。據估計，目前約有2200萬名美國民眾受益於這項加強版補助。
