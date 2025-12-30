共軍環台軍演 歐盟：危及國際和平與穩定

新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
美國制裁失效？美國前商務部長再談華為：兩屆美國政府都未能壓制
美國前商務部長雷蒙多指出，華為等中國企業在中國政策扶持下實現晶片技術突破，揭示美國對中制裁效果有限。專家分析此舉將促使美國重新評估對中科技策略。鉅亨網 ・ 12 小時前
美軍首次襲擊委內瑞拉陸地目標？川普稱美軍摧毀一大型設施
川普政府針對委內瑞拉馬杜洛政府的軍事打擊似乎已從周邊水域擴展至委內瑞拉陸地本土。 美國總統川普周一（29 日）在受訪中表示，美軍在委內瑞拉行動中摧毀了一座「大型設施」。川普沒有詳細說明他聲稱摧毀的工廠或設施的具體情況。目前尚不清楚川普指的是哪座設施，也不知道它位於何處。鉅亨網 ・ 16 小時前
告別議會｜張宇人不介意「廿蚊張」稱號 最遺憾03年廿三條立法做錯決定
【Now新聞台】擔任立法會議員超過四分一個世紀的張宇人月底任期屆滿。他接受本台專訪時表示，任內最遺憾是2003年就廿三條立法做錯了決定，又表示不介意別人叫他「廿蚊張」。立法會議員(飲食界)張宇人：「我應不應該放20元紙幣在這，告訴人們我是『廿蚊張』？我現在不介意，幾難得我們行走江湖的有個『朵』，「撻朵」都易『撻』。」「廿蚊張」是張宇人廿五年議會生涯中最出名的花名。2010年3月18日，張宇人：「大概廿元就殺傷力不大。」這位精打細算的飲食界議員當年就最低工資答了一句「殺傷力不大」，即使後來做民調覺得應該24元，但外界都繼續叫他「廿蚊張」，他亦因此受到不少批評；今日仍不認同最低工資，但不會要求推翻。張宇人：「所有經濟的科目，最基本簡單的都覺得最低工資不應該有，這個通常是政客用來爭取選票的做法。我從不介意員工工資是高的，這是市場調節。我不會以及法例已立、不能推翻，沒有一個政府、議會有一個政治能量會推翻最低工資。」「廿蚊張」、最低工資陪伴他十多年，而廿三條立法就是他任內最大的遺憾，足足伴了他超過廿年才解開。2024年3月19日，張宇人：「所以為何是一個歷史包袱，很高興今天通過了，我們向前看。」now.com 新聞 ・ 1 天前
日相高市首鬆口不排斥引進核潛艦 內媒批：三大經濟困局纏身 仍不忘挑釁中俄
近期，日相高市早苗因涉台錯誤言論致中日關係跌至冰點。面對多方壓力，她不但拒絕撤回言論，更拋出敏感議題。在接受《讀賣新聞》專訪時，高市首次鬆口「不排除引進核潛艦」，防衛大臣小泉進次郎隨即配合造勢，登上美軍核潛艦考察並稱「應討論核選項」。此舉直接觸怒中俄，而高市隨後又宣稱需為「日本捲入類似俄烏衝突的長期戰爭」做準備，試圖為修訂「安保三文件」鋪路。鉅亨網 ・ 8 小時前
美國同意出售丹麥巡邏機 格陵蘭爭議仍待解決
（法新社華盛頓29日電） 美國總統川普特使呼籲「奪取格陵蘭」，美國與丹麥雙方緊張局勢再起。本月稍早，川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使。法新社 ・ 13 小時前
川普警告勿重啟核計畫否則再空襲 伊朗最高領袖顧問回嗆
（法新社德黑蘭29日電） 美國總統川普今天揚言「徹底摧毀」伊朗任何重建核子計畫的企圖，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問夏卡尼隨後表示，任何針對伊朗的侵略行為都將「立即」遭遇「嚴厲回應」。夏卡尼（Ali Shamkhani）在社群平台X上寫道：「伊朗的飛彈能力和防禦不容遏制，也毋須獲得許可。法新社 ・ 15 小時前
美國推動俄烏和平協議期間，俄軍戰死人數創下記錄
BBC穆拉特·穆卡舍夫在被判處十年監禁後簽約加入軍隊。 BBC的分析顯示，過去十個月，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中的戰死人數比2022年全面入侵開始以來任何時期都要多。 美國總統特朗普在2025年推動和平進程之際，俄羅斯公佈的士兵訃告比前一年增加了40%。 BBC已確認總共近16萬名在烏克蘭戰場上陣亡的俄方人員姓名。 自2022年2月起，BBC俄語部與獨立媒體Mediazona以及志願者團隊一直在統計俄羅斯戰爭的損失。我們有一份名單，列出能透過官方報告、報紙、社交媒體、新紀念碑和墓地來確認死亡的人員。 實際死亡人數被認為還要高得多，而軍事專家認為我們對墓地、戰爭紀念碑和訃告的分析可能僅代表總數的45%至65%。 這意味著俄羅斯死亡人數可能在24.BBC News 中文 ・ 8 小時前
「我報導過40場戰爭，2025年是最令人擔憂的一年」
BBC （編者按：本文包含對死亡的血腥描述，部分讀者可能會感到不安。） 從1960年代開始，我在職業生涯中報導過全球超過40場戰爭。我曾見證冷戰達至高峰，然後悄然消失。但是，我從未見過任何一年像2025年這樣令人擔憂——不僅是因為多場重大衝突正在肆虐，更因為其中一場戰爭顯然具有前所未有的地緣政治影響。 烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）警告，他的祖國當前的衝突可能升級為世界大戰。經過近60年的戰爭觀察，我有一種不祥的預感：他可能是對的。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
中國外交部回應日領導人或參拜靖國神社：不要錯上加錯
據日本傳媒上周報道，首相高市早苗於12月26日可能到供奉二戰甲級戰犯的靖國神社參拜。在北京，中國外交部回應有關日本領導人可能參拜靖國神社，以及俄方建議日本修建軍國主義受害者紀念堂的提問。中國外交部發言人林劍對此表示，讚賞俄方有關表態，指出靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯，日方應該正視和反省侵略歷史，以實際行動體現對軍國主義罪行的懺悔和對受害者的尊重，不要錯上加錯。#靖國神社 #高市早苗 (CW)infocast ・ 1 天前
台灣：嚴厲譴責解放軍環台軍演 軍方等單位做好萬全準備
解放軍東部戰區今日起進行環台軍演。台灣領導人官邸發言人郭雅慧指，中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊地區，台灣表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，軍方等單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保台灣民眾安全無虞。郭雅慧指，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。她呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。解放軍東部戰區宣布，今日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習，另明日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。 (ST)infocast ・ 1 天前
德黑蘭店家示威 伊朗總統：傾聽正當訴求
（法新社德黑蘭30日電） 在德黑蘭的店家因經濟困境而連日示威後，伊朗國營媒體今天報導，總統裴澤斯基安敦促政府傾聽抗議者的「正當訴求」。根據國營伊朗通訊社（IRNA）報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示：「我已要求內政部長與抗議代表進行對話，傾聽他們的正當訴求，讓政府可以盡全力解決問題，負責任行事。」法新社 ・ 10 小時前
解放軍年內第二次圍台軍演 包括實彈射擊 發言人：對台獨及外部干涉勢力之嚴重警告｜Yahoo
解放軍東部戰區宣布，今日（29 日）起再次進行圍台軍演，劃定台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部和東部 5 個範圍，組織「正義使命-2025」演習。演習重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。官方表示，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國環台軍演第2天 遠程火箭實彈射擊
（法新社北京30日電） 中國今天在台灣周邊實彈發射遠程火箭，並出動數十架戰機及海軍艦艇進行第二天的環台演習，模擬封鎖台灣主要港口並攻擊海上目標。中國外長王毅今天在北京發表談話，稱美大規模對台軍售，中方將「堅決反制」，並強調任何阻礙中國實現統一國家的企圖「都必將以失敗告終」。法新社 ・ 10 小時前
特朗普：國會中期選舉結果將關乎美國成敗 將聚焦物價議題
美國總統特朗普表示，明年國會中期選舉結果將關乎美國的成敗，選舉將聚焦物價議題，相信民眾會接受他的經濟主張。特朗普接受訪問時稱，拜登政府留下高物價的爛攤子，而現屆政府正遏抑物價，「(我們)正在降低物價，能源、汽油、電價正下降」。特朗普提及國會的「冗長辯論」制度，認為制度已成制約政府運作的障礙，亦損害共和黨，呼籲參議院共和黨人廢除相關制度。他又稱，如果廢除阻撓議事規則，就不會出現政府停擺問題，亦可以製定完善的醫保方案等。「(我們)可以做任何想做的事。」#特朗普 (CW)infocast ・ 1 天前
外交部：中方必將堅決回擊在台灣問題越線挑釁惡劣行徑
解放軍東部戰區今日起圍繞台灣周邊演習。外交部發言人林劍在例行記者會回應提問指，軍演是對台獨分裂勢力以武謀獨的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。林劍指，民進黨當局頑固堅持台獨立場，企圖倚美謀獨，不惜把台灣變成火藥桶和彈藥庫，充分暴露和平破壞者、麻煩製造者、戰爭煽動者的兇惡面目。外部勢力以台制華、武裝台灣，只會助長台獨囂張氣焰，把台海推向兵兇戰危的境地。林劍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移，任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑，必將遭到中方堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
川普稱曾討論赦免尼坦雅胡 以色列總統否認
（法新社耶路撒冷29日電） 以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，並未如美國總統川普所稱，曾與他就其赦免以色列總理尼坦雅胡貪腐指控之請進行任何討論。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）被指控接受億萬富翁提供的奢侈品，以換取政治利益，並涉嫌試圖與以色列媒體談判以獲得更有利的報導。法新社 ・ 10 小時前
特朗普稱美國打擊了委內瑞拉境內一處「大型設施」
【彭博】— 美國總統特朗普表示，美國對委內瑞拉境內一處「大型設施」實施了打擊，作為其所宣稱的在當地打擊販毒行動的一部分，但尚不清楚他所指的具體是哪個目標。Bloomberg ・ 1 天前
哈瑪斯武裝支翼證實發言人死訊 拒絕繳械
（法新社加薩市29日電） 巴勒斯坦「哈瑪斯」（Hamas）旗下武裝團體艾茲丁．卡魯特（Hudhayfa Samir al-Kahlout），1985年2月11日生於加薩北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，年輕時即加入哈瑪斯，隨後進入艾茲丁．法新社 ・ 16 小時前
重建啟用馬立波劇院 俄圖展現烏克蘭控區繁榮新形象
（法新社莫斯科29日電） 烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）2022年慘遭俄軍包圍、重創並佔領，俄羅斯當局宣布，在俄軍圍困期間遭到轟炸而成為象徵性受害地標之一的劇院，經過大規模重建已重新開放。聯合國表示，圍城行動導致90%的建築遭到摧毀或損壞。法新社 ・ 1 天前
白俄羅斯：境內部署俄「榛樹」導彈系統正式投入作戰任務
白俄羅斯國防部發布片段，指境內已部署由俄羅斯研製、可攜帶核彈頭的「榛樹」(Oreshnik)高超音速中程導彈系統，但未有透露導彈系統的具體位置。片段見到導彈移動發射車及操作人員在山林中行駛，並用繩網等偽裝掩蓋。片中一名高級軍官向軍隊宣布，系統已正式投入作戰任務。俄羅斯總統普京曾稱，各國現有的防空技術無法攔截「榛樹」導彈。有歐洲軍事專家指，今次部署令俄軍能快速使用核武攻擊歐洲目標，顯示俄方日益加強以核武威脅歐洲。 (ST)#白俄羅斯 #榛樹 (ST)infocast ・ 8 小時前