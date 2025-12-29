共軍29日圍台軍演 30日5大區域實彈射擊

宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
其他人也在看
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
和談正進行俄再猛攻基輔 澤倫斯基獲西方力挺
（法新社渥太華27日電） 烏克蘭總統澤倫斯基在赴美會晤美國總統川普之前，今天先與西方盟友商談，並獲得新的支持承諾。法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在前往美國佛羅里達州與川普見面之前，途中先在加拿大停留，與加國總理卡尼（Mark Carney）會面。法新社 ・ 23 小時前
告別議會｜張宇人不介意「廿蚊張」稱號 最遺憾03年廿三條立法做錯決定
【Now新聞台】擔任立法會議員超過四分一個世紀的張宇人月底任期屆滿。他接受本台專訪時表示，任內最遺憾是2003年就廿三條立法做錯了決定，又表示不介意別人叫他「廿蚊張」。立法會議員(飲食界)張宇人：「我應不應該放20元紙幣在這，告訴人們我是『廿蚊張』？我現在不介意，幾難得我們行走江湖的有個『朵』，「撻朵」都易『撻』。」「廿蚊張」是張宇人廿五年議會生涯中最出名的花名。2010年3月18日，張宇人：「大概廿元就殺傷力不大。」這位精打細算的飲食界議員當年就最低工資答了一句「殺傷力不大」，即使後來做民調覺得應該24元，但外界都繼續叫他「廿蚊張」，他亦因此受到不少批評；今日仍不認同最低工資，但不會要求推翻。張宇人：「所有經濟的科目，最基本簡單的都覺得最低工資不應該有，這個通常是政客用來爭取選票的做法。我從不介意員工工資是高的，這是市場調節。我不會以及法例已立、不能推翻，沒有一個政府、議會有一個政治能量會推翻最低工資。」「廿蚊張」、最低工資陪伴他十多年，而廿三條立法就是他任內最大的遺憾，足足伴了他超過廿年才解開。2024年3月19日，張宇人：「所以為何是一個歷史包袱，很高興今天通過了，我們向前看。」now.com 新聞 ・ 1 小時前
烏肅貪局：因案搜查國會辦公室 一度遭安全局阻撓
（法新社基輔27日電） 烏克蘭國家肅貪局（NABU）表示，因疑有部分國會議員涉入貪腐案，肅貪人員今天突襲國會辦公室作調查，但遭到安全部門意圖阻止。肅貪局又說：「在對烏克蘭國會相關委員會的調查行動中，國家安全局人員阻撓肅貪局執行任務。」法新社 ・ 23 小時前
中國反制美國對台軍售 制裁波音等20家美國防企業、10名高層
中國外交部於週五（26 日）宣布，針對美國向台灣提供大規模軍售一事採取反制行動，對 10 名個人及 20 家美國國防企業實施制裁。鉅亨網 ・ 1 天前
上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦提早退休 司法機構：基於私隱不評論原因
今年 63 歲的上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦 11 月退休，較原定提早約兩年。司法機構回覆《法庭線》指，基於個人私隱，不評論個別法官退休原因。法庭線 ・ 1 天前
留駐沖繩威懾中國 美陸戰隊調整移師關島計劃
【on.cc東網專訊】中日關係緊張之際，美國海軍陸戰隊修改兵力部署計劃，原定轉移至關島的第4海軍陸戰團會繼續留駐沖繩，以應付台灣突發事態及維持對中國的威懾力。美日兩國已就美國海軍陸戰隊部分駐日兵力移師關島達成共識，臨時更改可能對原定計劃產生影響。on.cc 東網 ・ 22 小時前
中國經濟與股市2026前景：新經濟支撐下仍受美國經濟與政策牽動
隨著 2025 年接近尾聲，中國股市在新經濟板塊帶動下表現亮眼，但「舊經濟」挑戰仍存。分析師指出，中國經濟與股市 2026 年前景高度依賴美國經濟穩定與貿易需求，同時政府內需政策如消費刺激與教育補貼，或將提供額外支撐。鉅亨網 ・ 20 小時前
以色列成為承認索馬裡蘭的首個國家 川普暗示美國不會很快跟進
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
索馬利蘭獲以色列承認 歐盟敦促尊重索馬利亞主權
（法新社布魯塞爾27日電） 在以色列正式承認非洲東北部的索馬利蘭為「獨立主權國家」後，歐盟今天強調，索馬利亞的主權應受尊重，並呼籲進行對話；索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立。以色列昨天宣布正式承認索馬利蘭，自稱共和國的索馬利蘭於1991年單方面宣布自索馬利亞獨立，數十年來努力爭取國際承認。法新社 ・ 1 天前
金正恩致普丁新年賀電 強調兩國生死與共情誼
（法新社首爾27日電） 北韓領導人金正恩今天向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）致新年賀電，強調兩國在俄烏戰爭中「並肩浴血作戰、生死與共」的情誼。金正恩（Kim Jong Un）在北韓中央通信社（KCNA）刊登的賀電中說，2025年對雙邊聯盟來說是「意義非凡的一年」，兩國「並肩浴血作戰、生死與共」，情誼更堅定。法新社 ・ 1 天前
泰國與柬埔寨達成邊境衝突停火協議！結束20天邊境激戰、逾50萬人流離失所
泰國與柬埔寨同意停火，結束持續數週、動用戰機與砲火的激烈邊境衝突。這場戰事造成逾百人死亡、超過 50 萬人流離失所，停火將由 ASEAN 監督，川普過去曾介入斡旋。鉅亨網 ・ 1 天前
宏都拉斯總統大選落幕 盧比歐致電祝賀
（法新社華盛頓26日電） 美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已致電宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）祝賀他勝選，並讚揚他對美國戰略目標的支持。美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）透過聲明表示，盧比歐致電阿斯夫拉，「祝賀他取得明確的選舉勝利」。法新社 ・ 1 天前
境內恐怖分子遭美國突襲後 奈及利亞表示對進一步打擊持開放態度
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
尼泊爾知名政治領袖組聯盟 迎戰明年大選
（法新社加德滿都28日電） 尼泊爾9月爆發「Z世代示威」，迫使當局撤換總理和預訂明年舉行大選後，該國2位最受歡迎政治人物今天宣布結盟迎戰大選、允諾回應年輕世代訴求，可能使建制派政黨承壓。總統鮑德爾（Ramchandra Paudel）9月12日宣布解散國會，訂2026年3月5日舉行大選。法新社 ・ 17 小時前
中非總統圖瓦德拉料將當選連任 反對派籲杯葛投票
（法新社班基28日電） 中非共和國今天舉行大選，外界普遍預料現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）將會連任。現年68歲的圖瓦德拉於選前，在首都班基（Bangui）一座可容納2萬人的大型運動場舉辦造勢晚會，吸引了大批熱情支持者參加。法新社 ・ 19 小時前
以色列總理尼坦雅胡12/29會晤川普
（法新社耶路撒冷27日電） 以色列官員告訴法新，以國總理尼坦雅胡預計本月29日在佛羅里達州會晤美國總統川普，此行被視為推動加薩走廊下一階段停火的關鍵訪問。一名以色列官員今天表示，尼坦雅胡明天將啟程前往美國，29日在佛羅里達州與川普進行會談，但此人未透露具體地點。法新社 ・ 1 天前
「我們會投票，但不是出自真心」：走進緬甸軍政府精心策劃的大選
Jonathan Head/ BBC緬甸軍方統治者於12月28日舉行爭議選舉前，在曼德勒舉辦的競選集會。 在伊洛瓦底江附近的一片荒地上，退休中將、國會議員候選人泰扎喬（Tayza Kyaw）試圖用一場承諾美好未來的演講調動聽眾的熱情。 他是軍方支持的「聯盟團結與發展黨」（USDP）在曼德勒市昂梅亞扎丹（Aungmyaythazan）選區的候選人。 現場約有三、四百人，手裡拿著分發的帽子和旗幟，但在午後的酷熱中逐漸失去興致，有人甚至打起瞌睡。 ...BBC News 中文 ・ 16 小時前
象牙海岸國會選舉初估投票率僅32.35%
（法新社阿必尚28日電） 象牙海岸5年一度的國會選舉昨天結束投票，在反對陣營呼籲抵制下，這次選舉初估投票率僅32.35%。獨立選舉委員會（CEI）今晨表示，初步統計投票率為32.35%，低於2021年上次國會選舉的37.88%。法新社 ・ 17 小時前
致命衝突持續數週後，泰國與柬埔寨邊境停火啟動
Reuters柬埔寨與泰國國防部長在泰國尖竹汶府邊境檢查站舉行特別會議並達成停火協議。 泰國與柬埔寨在邊境達成停火協議，結束近三週的致命衝突，這場衝突導致近一百萬人流離失所。 兩國國防部長在聯合聲明中同意將前線保持在現有位置，禁止增援，並允許居住在邊境地區的平民盡快返回家園。 停火於當地時間週六（12月27日）中午（格林尼治時間05:00）生效。聲明指，停火維持72小時後，泰國將釋放自7月以來扣押的18名柬埔寨士兵。 ...BBC News 中文 ・ 16 小時前