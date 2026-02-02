具俊曄守候大S墓前1年 韓國主持人見證愛情即淚崩

【on.cc東網專訊】今日（2號）乃台灣女星徐熙媛（大S）辭世一周年紀念，其韓籍丈夫具俊曄至今依然耿耿於懷未能放下，每天繼續於愛妻墓前守候陪伴，並不時掏出平板電腦重溫夫婦倆昔日恩愛點滴，教人相當心痛。近日韓國電視台節目《名人生老病死的秘密》特意派出採訪隊遠赴台灣訪問具俊曄，主持人張度練憶述工作人員在墓地遇上他的過程，而愛妻死後首次受訪的具俊曄受訪時拋下一句「熙媛更辛苦」，令張度練情感防線即時失守，當場淚崩﹗

具俊曄與大S的愛情故事經歷了相愛、分手、20年後重逢及閃婚，可謂比電視劇劇情還要戲劇化，可惜結婚未到3年女方與家人赴日旅行期間因患流感病重離世，終年48歲。雖然陰陽相隔，但具俊曄對妻子的思念與日俱增，癡情教旁人動容。而今次韓國攝製隊拍攝到具俊曄細心打理墓地，墓前更放着他與大S合照，其落寞背影更顯孤清。張度練表示拍攝期間正值下雨天，具俊曄與工作人員傾談時淡淡然回應：「還是要來。熙媛比我更辛苦，她躺在那裏……」還未說完便哭了，往後的提問他都只能用眼淚作答。

而相關預告片播出時，只見張度練剛開口講述事件已忍不住落淚，並為旁邊另一名女主持遞上紙巾，二人哽咽及斷斷續續才能把過程說完。不少網民見狀都相當擔心具俊曄的前路，也深深感受到他對大S的愛，惟有祝福他能好好過生活。

