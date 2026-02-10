具俊曄獨守墓前慶結婚4週年！巧克力蛋糕、白酒祭亡妻大S 深情背影惹鼻酸

女星大S（徐熙媛）去年2月因流感在日本驟逝，享年48歲，令各界萬分不捨。昨（8）日正逢大S與具俊曄結婚4週年紀念日，也是大S離世後的首個週年紀念，有網友在金寶山目擊具俊曄獨自守在墓前，並準備了蛋糕與白酒，靜靜地與愛妻共度這特別的一天。

結婚4週年不缺席 巧克力蛋糕配白酒訴深情

具俊曄在經歷喪妻之痛後便宣布無限期停工，將生活重心轉為守護愛妻。據目擊網友轉述，昨日在金寶山探望大S時，發現具俊曄早已守在側，他在黑色大理石墓碑旁，精心準備了一個巧克力蛋糕、一瓶白酒及玻璃杯，似乎是想在結婚紀念日這天，再次與大S舉杯共飲，慶祝兩人的專屬時光。

墓園現場也被打理得十分整潔，周圍擺滿了由粉絲與具俊曄準備的鮮花，包括粉色、白色玫瑰以及象徵溫暖的向日葵，空氣中瀰漫著濃濃的思念氣息。

具俊曄在大S過世後，仍天天到墓園陪伴。（圖／經紀公司提供）

網友勸回歸音樂路 具俊曄消瘦婉謝：謝謝大家喜歡我

目擊網友表示，當時曾上前與具俊曄短暫交談，關心他的近況並傳達粉絲們的想念，鼓勵他早日走出傷痛、重回音樂路。對此，身形消瘦許多的具俊曄態度溫和，並請網友代為轉達感謝，他語氣真誠地表示：「謝謝，謝謝大家！」、「謝謝大家這麼喜歡我」。

事實上，具俊曄對亡妻的愛意體現在每個細節。本月2日大S逝世一週年時，他親自設計的紀念雕像正式揭幕。雕像刻畫了一名雙手抱胸、閉眼思念的少女，雕像前方特別設計了9排「S型」蜿蜒台階，除了對應具俊曄的姓氏「具」（與韓文數字9發音相關），數字「9」更是大S生前最珍愛的數字，象徵兩人間無可取代的密語。

具俊曄日前也在社群平台公開手寫信，字裡行間寫滿對大S的思念，更深情喊話：「我們下次見面的時候，永遠在一起吧。」讓許多人看了都感到悲傷心痛。

