Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
具俊曄在紙上寫滿「熙媛啊」… 老友趕來台灣一見心痛：只能默默替彼此擦淚
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，演藝圈好友與家屬日前齊聚金寶山，參加由丈夫具俊曄親自打造的紀念雕像揭幕儀式。當年與具俊曄同組「酷龍」的老戰友姜元來，也在當天低調來台弔唁，他隨後在社群平台曝光多張具俊曄思念亡妻的心碎細節，讓廣大網友紅了眼眶。
瘦到穿回26年前舊衣 老友重逢相擁痛哭
姜元來表示，為了不打擾具俊曄，他事前並未聯繫，而是與另一位藝人好友洪祿基直接飛抵台北。當三人終於在休息室碰面時，姜元來驚覺具俊曄體態消瘦許多，「他竟然瘦到連26年前大S送他的衣服，現在穿起來都還合身。」
由於氣氛過於沉痛，許久未見的三位好友一碰面便緊緊相擁，淚水奪眶而出。姜元來悲傷透露：「有好一段時間，我們連寒暄都做不到，只是呆愣著，默默地替彼此擦拭眼淚。」
休息室衛生紙寫滿「熙媛」 悲歌循環訴情深
姜元來憶述，當天在雕像揭幕儀式的休息室內，具俊曄獨自坐在一角，反覆播放著韓國女歌手金娜英的歌曲〈比起春天的氣息更愛你〉，歌詞中提到「重逢那天我會先奔向你……會更加愛你」，似乎完全道出了具俊曄的心聲。
具俊曄當時邊聽歌邊在紙上塗寫，情緒崩潰。等到具俊曄被工作人員領離休息室後，姜元來上前幫忙整理桌面，意外發現衛生紙上密密麻麻寫滿了「徐熙媛」、「熙媛啊」的字樣。姜元來心疼地表示：「我擔心那張紙會被當作垃圾丟掉，趕緊把它收了起來。」這份至死不渝的愛意，讓在場好友都感到鼻酸。
去年夏天曾揹好友祭妻 靈前共食「回憶拌飯」
除了週年儀式，姜元來也回憶起去年夏天來台探視具俊曄的情景。當時具俊曄每天堅持上山陪伴大S，得知行動不便的姜元來想去祭拜，具俊曄二話不說，親自揹著坐在輪椅上的姜元來爬上層層階梯，只為帶老友到大S墓前見一面。
當時，具俊曄還貼心準備了三個便當，裡面裝的是兩人40年前在具俊曄家常吃的「韓式雞蛋拌飯」。具俊曄在墓前溫柔地對著空氣說：「熙媛啊，元來來看妳了，我們一起吃飯吧。」隨後坐在靈前默默流淚，令姜元來心痛：「我一聽就忍不住淚崩，一口飯都吃不下。」
大S於2025年2月2日因流感引發肺炎辭世，與具俊曄相愛相守不到三年便天人永隔。如今一週年過去，具俊曄用雕像與字裡行間的思念守護著愛妻，展現了超越生死的深情。
