具明顯進攻性特徵 解放軍報批美對台軍售案用心險惡

【on.cc東網專訊】美國政府周三（17日）就M109A7自走炮等8款軍備、總額逾111億美元（約866億港元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，引起中國大陸強烈譴責。大陸軍媒《解放軍報》周六（20日）發文詳解此軍售案，認為具明顯進攻性特徵、突出強化「非對稱作戰」，險惡用心昭然若揭。

文章指出，此軍售案粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對此堅決反對、強烈譴責。從具體項目上來看，此次涉及的武器不僅限於防禦性，其中M142海馬斯多管火箭系統（HIMARS）具明顯的進攻性特徵，自殺式攻擊無人機則突出強化「非對稱作戰」意圖。文章批評美方妄圖通過軍售，加速將台灣武裝成「刺蝟島」、「豪豬島」，最大程度地消耗中國，增加實現完全統一的成本，同時借機對台灣進一步敲骨吸髓、吃乾抹淨，滿足美國軍工複合體的饕餮胃口。

對於中國外交部和國防部此前譴責此舉破壞台海和平穩定，美國國務院一名不具名發言人周五（19日）以背景方式回應台媒提問時指出，這屆政府已明確表示美國對台灣的長期承諾持續不變，這項承諾已維持超過40年。發言人同時敦促北京停止對台施加軍事、外交及經濟壓力，轉而與台開展有意義的對話。

