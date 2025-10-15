典當高仿金鏈 僅扣位是真金 警拘兩漢涉呃14萬

警方 證物

假金鏈 警方 證物

國際金價屢創新高，有騙徒將高仿真金飾扮作真金出售。兩名男子7至9月到不同當舖將假金鏈典當，其中3次成功騙取14萬元。警方前日採取行動，拘捕二人，涉嫌以欺騙手段取得財產及企圖以欺騙手段取得財產。

涉案金頸鏈經人手加工，扣位以真金製成，其餘位置屬普通金屬但外層以薄金包裹，具高仿真度。騙徒於7至9月期間，6度前往九龍及新界多間當舖，企圖以高仿假金鏈抵押套現。其中一名男子成功騙取當舖職員3次，涉款14萬元。據了解，被捕男子有黑社會背景，6次典當中涉及5間當舖，涉案金鏈約重1.9至1.92両，外形相似。

黃大仙警區重案組第二隊主管岑思朗表示，經情報搜查後，鎖定目標，於周一及二展開行動，在觀塘及長沙灣拘捕兩名男子，年齡介乎27至54歲，行動中檢取疑犯作案時穿著的衣物。案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

籲業界在多個部位作測試

黃大仙警區刑事調查第五隊主管溫朗晴補充，近期全球金價持續上升，可能成為不法分子犯案誘因。警方呼籲從事金器交易人士提高警覺，在多個部位進行測試，以防受騙。警方重申，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，根據《盜竊罪條例》，最高可判監禁10年。市民切勿以身試法。

