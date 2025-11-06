雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
兼顧通勤與房價 A7重劃區入住人口增
[NOWnews今日新聞] PTT話題「是不是住A7通勤機捷的人都特別早上班?」網友熱烈討論，A7重劃區入住人口漸多，每日早上往台北的機場捷運班次都人滿為患，1小時車程即到內科、信義區等上班地，是兼顧軌道通勤與新屋房價平衡的選擇。信義房屋專家表示，A7重劃區有房價低基期、交通便利等優勢，以機場捷運站周邊最受消費者青睞，單價4-5字頭，相較於大台北房價，很有競爭力。
信義房屋A7文一店專員施定岳表示，A7重劃區首要的優勢是房價相對於雙北地區，仍屬低基期，因此許多來自雙北的外溢族群，他們看過新莊、三重地區房價漸高而選擇到A7重劃區買房。
其次為機場捷運的交通優勢。施定岳說明，A7機場捷運站到台北車站僅25分車程，過去機捷票價被外界詬病單程需70-80元較貴，自行政院推出基北北桃通勤月票後，每月1200元可無限次搭乘基隆市、台北市、新北市、桃園市生活圈內的大眾運輸，大幅降低通勤台北的交通成本，尖峰時刻一位難求，機捷也加開車次。
施定岳表示，A7重劃區最受消費者青睞的區域為靠近機場捷運的文化一路、文桃路一帶，步行到機捷站10分鐘，也有Youbike站可供通勤，周邊生活機能逐漸健全，有家樂福、全聯、幼兒園、診所、餐廳等。指標建案單價5字頭，四大合宜住宅，單價4字頭，若是大坪數四房，則有機會看到3字頭。
而A7重劃區另一受歡迎的區域為文青中小學周邊，雖然離機場捷運站較遠，路程約10-15分鐘，但因為有學區優勢，因此單價仍有所支撐，約為4字頭左右。
施定岳表示，區域內的郵政物流園區已完工，園區也將引進各電商進駐，打造電商、郵政及物流產業的聚落，A7重劃區未來也將開複合式商場，新大樓的一樓店面招商後，未來生活機能將更完善。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／小檜溪首次大型市集吸3000人次 信義房屋力挺
房市／台南永康擁「3大建設」！信義房屋：東橋重劃區房市吸睛
房市／信義房屋圓夢行動 伴客戶完成家的夢想
其他人也在看
朗逸峯｜約1萬蚊呎價 樓價點解跑輸大市?
朗逸峯位於荃灣半山，由長實、信置及嘉華於2003年合作發展的屋苑，於「沙士」後開售，2004年落成，樓齡約21年。屋苑分兩期，共16座大廈，以「人」字形排列，提供770伙，涵蓋2房至4房戶型。設計靈感源自歐洲式渡假山莊，採用巨柱、拱形門廊等元素，定位為豪宅級別。28Hse.com ・ 19 小時前
北角港逸軒2房成交價$475萬 實用呎價$15,032 (另有本日最新成交)
北角港逸軒2房成交價$475萬 實用呎價$15,032 美聯物業-謝國安經理表示，該行剛促成北角港逸軒高層D室單位，實用面積約316平方呎，屬2房戶型，由於物業交通方便，社區及生活配套成熟，而且樓價吸引，故獲用家垂青，並且見本港連續跟美國減息，樓市利好氣氛持續，加快以$475萬入市，實用面積平均呎價約$15,032。 延伸閱讀: 港逸軒 北角 香港仔中心H座低層2房戶 經議價後以$452萬易手 香港置業-郭詠詩董事表示，隨著美國重啟減息周期，加上租金持續上揚，部分租客決定「轉租為買」。該行剛促成的一宗香港仔中心2房戶租務成交，同區客以$452萬承接，實用呎價約$10,022，屬市價成交。 上述售出單位為香港仔中心H座低層01室，實用面積約451平方呎，屬2房間隔，向西南望開揚景。郭詠詩稱，單位以約$480萬放盤約9個月後獲同區客接洽，雙方經議價後以$452萬易手，實用呎價約$10,022。 據了解，新買家為同區租客，心儀單位日常生活方便，加上於同區工作，故睇樓2次即拍板購入。 資料顯示，原業主在2003年8月以約$116萬購入上述物業，是次易手，原業主帳面獲利約$336萬離場，期內升值28Hse.com ・ 16 小時前
麥當勞總公司標售舖位 萬呎元朗店低市值逾三成至7,739萬沽
麥當勞美國總公司早前標售香港8個舖位，首宗曝光的交易涉及元朗大馬路的3層逾一萬平方呎舖位，成交7,738.8萬元，較放售市值低逾33%。物業連麥當勞11年租約易手，回報率達7.1厘。AASTOCKS ・ 1 天前
火炭星凱．堤岸1座中層3房戶 議價後以$32000租出 (另有本日最新成交)
火炭星凱．堤岸1座中層3房戶 議價後以$32000租出 中原地產 - 姚枝榮經理表示，近日整體租賃交投向好，火炭新晉屋苑星凱．堤岸最新錄1座中層A室，單位實用面積731平方呎，屬3房連套房間隔，開價約$35000，議價後以$32000租出，實用平均呎租約$43.8。 姚枝榮指，新租客為外區客，見屋苑配套完善，位置方便，單位間隔合用，為方便工作，即把握機會租入單位自用。據了解，業主於2021年以$1386萬購入單位，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。 延伸閱讀: 火炭 沙田中心佳寧大廈(C座)中層2房戶 議價後以$548萬獲承接 中原地產 - 潘婉兒經理表示，減息帶動下，近期整體交投暢旺，沙田中心最新錄佳寧大廈(C座)中層A室，單位建築面積487平方呎，實用面積390平方呎，2房間隔，放盤時開價約$550萬，於放匙盤一日內，議價後以$548萬獲承接，實用面積平均呎價$14051。 據了解，新買家為外區用家，見屋苑位置方便，單位價錢吸引，即承接單位自用。據了解，原業主於2017年以約$580萬購入單位，持貨約8年，是次易手賬面上蝕$32萬離場，單位期內貶值5.5%。 延伸閱讀: 沙田中心28Hse.com ・ 1 天前
新盤開價｜啟德天璽．天第2期首批118伙 折實均價25280元 較1年前第1期高29％
只聞賺錢未見蝕的啟德地王天璽．天來了！新地（016）天璽．天第2期今日公布首張價單，涉及118伙，折實平均呎價25,280元，比去年第1期首批折實均價高29％。今批單位入場費653.53萬元，為實用面積297方呎的一房單位。新地副董事總經理雷霆形容首張價單是「核心收藏價」。BossMind ・ 1 天前
啟德海灣1期料加推最少100伙 天瀧售2伙套現逾5,100萬
由嘉華（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德海灣1期，據悉短期內加推。嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪透露，新一張價單將涵蓋最少100伙，主打1房及2房，部署乘勢承接近期睇樓人流。王氏續指，項目上周開放會所後，查詢個案增多，當中約四成為內地客，其餘六成為本地客；昨日再錄一宗成交，為2B座5樓E室，實用面積553平方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,084.8萬元，實用呎價19,617元。 閱讀更多： 減息後推盤加速 11月七盤混戰涉1,344伙 ｜柏景峰上樓書｜瑧爾料本月登場 全港首個港鐵通風樓上蓋項目 油塘柏景峰樓書寫明鐵路設施會引塵埃同氣味？ 同區新盤同步有交投。由恒地（00012）牽頭發展的天瀧，昨日再獲承接。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，最新售出1座20樓B室，實用面積1,258平方呎，成交價4,756萬元，實用呎價37,806元；項目同日另以350萬元售出一個車位，連同單位合計套現5,106萬元。天瀧累售單位增至220伙，吸金約91.9億元。 南區黃竹坑亦傳來成交消息。由新世界（00017）牽頭發展的滶晨II，售出2座29樓G室，28Hse.com ・ 1 天前
《港樓》長沙灣源盛工業大廈地廠放售 意向價2,084萬
美聯工商助理營業董事潘詠恩表示，該行獲業主委託，獨家放售長沙灣醫局西街1033號源盛工業大廈G樓地廠，該物業地面建築面積約2,084平方呎(未核實)，業主意向售價為2,084萬港元，平均呎價約10,000港元，為區內罕有的優質細碼地地廠放盤。 潘詠恩續指，是次放售之物業現為連租約狀態。大廈於1987年落成，樓齡38年，座落長沙灣醫局西街核心工業地段。隨著長沙灣區由傳統工業區逐步轉型為現代商貿中心，區內工貿物業需求持續上升，帶動租金及資產價值穩步上揚。 潘詠恩表示，該物業坐落長沙灣核心工業區，地理位置優越，毗鄰荔枝角商貿區，周邊工商業配套成熟，而且距離荔枝角港鐵站僅約4至5分鐘步程，交通極為便利。周邊沿青山道及長沙灣道設有多條巴士及小巴路線，同時鄰近西九龍走廊、三號幹線、八號幹線等主要幹道，形成完善的交通網絡。 潘詠恩指，隨著長沙灣區基礎設施不斷完善及商業配套持續升級，是次放售的源盛工業大廈地廠單位憑藉合理定價及穩定回報，預計將吸引尋求優質工業物業的投資者積極考慮。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
《港樓》火炭星凱．堤岸三房3.2萬租出 租金回報約2.8厘
中原地產表示，火炭新晉屋苑星凱．堤岸最新錄1座中層A室成交，單位實用面積731平方呎，屬三房連套房間隔，開價約35,000元，議價後以32,000元租出，實用平均呎租約43.8元。 新租客為外區客，租入單位自用。據了解，業主於2021年以1,386萬元購入單位，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。(ha/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《港樓》赤柱ONE STANLEY推售洋房及花園複式大宅 建灝：正考慮調高項目內部指引價
建灝地產旗下赤柱豪宅ONE STANLEY昨日(5日)發布新一張銷售安排，推出位於上排「Coral Avenue」的36號洋房連裝修及傢俬單位，以及第1座地下及1樓A單位花園複式大宅。 36號洋房實用面積3,097平方呎，屬四房四套連書房、前後花園、工人房、儲物房及天台格局，設私人升降機、前後花園面積624平方呎，天台面積630平方呎；而第1座地下及1樓A單位，為花園複式大宅，實用面積1,826平方呎，設415平方呎花園，屬四房兩套房連儲物房及工人套戶型，為同類型大宅最後一伙，將於11月17日招標。 發展商指，隨著美國聯儲局上月底進一步減息，本港銀行亦相繼調減按揭息率，市場氣氛持續向好。鑑於美國已經進入減息期，同時中美雙方在各方面關係均有轉好跡象，料對本港整體樓市起支持作用，更有利明年住宅市場發展，預期明年本港中小型單位樓價將會回升3%至8%，而港島豪宅單位則由於供應稀少，加上投資移民和專才等對優質住宅需求持續增加，港島豪宅樓價看高一線，相信明年港島豪宅樓價更可望上升8%至13%。集團對ONE STANLEY充滿信心，正在考慮調高項目的內部指引價。 ONE STANLEY至今累積售出3AASTOCKS ・ 43 分鐘前
長沙灣源盛工業大廈地廠放售 意向價2084萬元
美聯工商助理營業董事潘詠恩表示,該行獲業主委託,獨家放售長沙灣醫局西街1033號源盛工業大廈G樓地廠,該物業地面建築面積約2084平方呎(未核實),業主意向售價為2084萬港元,平均呎價約1萬港元,為區內罕有的優質細碼地地廠放盤。 (BC)infocast ・ 13 小時前
《港樓》何文田Vau Residence一房1.78萬租出 租金回報3.9厘
中原地產表示，分行最新促成一宗何文田自由道Vau Residence租賃成交，單位為中高層C室，實用面積264平方呎，屬一房一廁間隔，擁開放式廚房，單位座向東方，外望都市景，最新以17,800元租出，折合實用呎租67元。新租客為同區租客。 據了解，業主為內地人士，於2024年以547.6萬元買入上址，持貨1年多，見租客快起租才願意租出單位，現可享3.9厘租金回報，回報理想。(ha/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 15 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 18 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 18 小時前