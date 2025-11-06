兼顧通勤與房價 A7重劃區入住人口增

針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
[NOWnews今日新聞] PTT話題「是不是住A7通勤機捷的人都特別早上班?」網友熱烈討論，A7重劃區入住人口漸多，每日早上往台北的機場捷運班次都人滿為患，1小時車程即到內科、信義區等上班地，是兼顧軌道通勤與新屋房價平衡的選擇。信義房屋專家表示，A7重劃區有房價低基期、交通便利等優勢，以機場捷運站周邊最受消費者青睞，單價4-5字頭，相較於大台北房價，很有競爭力。
信義房屋A7文一店專員施定岳表示，A7重劃區首要的優勢是房價相對於雙北地區，仍屬低基期，因此許多來自雙北的外溢族群，他們看過新莊、三重地區房價漸高而選擇到A7重劃區買房。
其次為機場捷運的交通優勢。施定岳說明，A7機場捷運站到台北車站僅25分車程，過去機捷票價被外界詬病單程需70-80元較貴，自行政院推出基北北桃通勤月票後，每月1200元可無限次搭乘基隆市、台北市、新北市、桃園市生活圈內的大眾運輸，大幅降低通勤台北的交通成本，尖峰時刻一位難求，機捷也加開車次。
施定岳表示，A7重劃區最受消費者青睞的區域為靠近機場捷運的文化一路、文桃路一帶，步行到機捷站10分鐘，也有Youbike站可供通勤，周邊生活機能逐漸健全，有家樂福、全聯、幼兒園、診所、餐廳等。指標建案單價5字頭，四大合宜住宅，單價4字頭，若是大坪數四房，則有機會看到3字頭。
而A7重劃區另一受歡迎的區域為文青中小學周邊，雖然離機場捷運站較遠，路程約10-15分鐘，但因為有學區優勢，因此單價仍有所支撐，約為4字頭左右。
施定岳表示，區域內的郵政物流園區已完工，園區也將引進各電商進駐，打造電商、郵政及物流產業的聚落，A7重劃區未來也將開複合式商場，新大樓的一樓店面招商後，未來生活機能將更完善。
