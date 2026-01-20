冀盡快落實部門首長問責制 議員：杜絕類似樽裝水事件再發生

【on.cc東網專訊】外界批評公務員有問無責，政府計劃推出「「部門首長責任制」，有議員期望政府堅定落實相關制度，並透過持續的培訓與監督，真正建立賞罰分明的問責文化，又強調只有讓各級公務員深感其責、盡忠職守，才能從根本上提升執行力與警覺性，杜絕類似事件再次發生。

政府今(20日）公布採購機制專責小組報告，選委會界別議員林琳認為這次紀律調查結果及後續行動，包括對3名物流署人員的懲處、對前署長領導責任的指出，以及制度改革方案的提出，正體現了「部門首長責任制」從理念走向落實。她指「部門首長責任制」明確要求部門首長對部門整體表現負責，建立有效管理體系。當部門出現問題時，制度會按嚴重程度啟動不同級別的調查，包括由獨立的公務員敍用委員會進行第二級調查，以確保公正釐清責任。

針對採購樽裝飲用水事件的紀律調查結果。林琳期望各部門能從中切實吸取經驗，進一步提升採購及招標工作的嚴謹性與防詐騙意識。

對於政府物流署主動採納創新科技手段，將於本年度第一季以「先行先試」模式，採用人工智能（AI）工具協助蒐集投標者資訊。林琳認為此舉與其早前提出引入AI智慧監管的建議方向一致。

為進一步完善採購風險管理，她建議政府可參考內地更前沿的創新監管經驗。她舉例指，浙江省紀委監委與省發改委共同建設的「招投標智慧監管監督系統」，透過AI分析招標資料與大數據，能有效識別異常並提出風險預警。

她指該系統曾透過分析投標公司的資信技術得分異常等數據，成功提示「專家評審不公」及「圍標串標」嫌疑，最終協助紀檢部門查處違規案件。林琳認為，在本地試行基礎上，未來可探索引入類似的深度分析系統，進行智能抽查與趨勢預警，從而更主動地從源頭預防採購程序中的舞弊風險，提升成效。

