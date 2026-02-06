再傳俄羅斯高階將領莫斯科遭槍擊

（法新社莫斯科6日電） 官員指出，俄羅斯一名將領今天上午在莫斯科一棟公寓大樓遭到槍擊，被緊急送往醫院。被開數槍的該名中將於傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津短暫兵變期間曾奉命進行談判。

負責重大犯罪案件偵辦的調查委員會（Investigative Committee）表示，「一名身分不詳人士」對在俄羅斯總參謀部擔任高階職務的將領亞歷西耶夫（Vladimir Alekseyev）「開了數槍」，隨即逃離現場。

調查委員會在聲明中指出，「傷者已被送醫救治」。

自從莫斯科於2022年2月對烏克蘭發動全面攻勢以來，已有多名俄羅斯高階軍官遭到暗殺喪生。基輔宣布對部分襲擊事件負責。

根據網路上的簡歷，職業軍官亞歷西耶夫現任俄羅斯總參謀部第一局副局長，曾在俄羅斯支持現已遭到推翻的敘利亞領導人巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）期間負責情報行動，2023年則在瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變時奉命進行談判。

俄羅斯法院上個月就時任輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）2024年遇害一案，判處一名烏茲別克男子無期徒刑。基里洛夫於離開莫斯科一處公寓大樓時，因安裝在電動滑板車上的炸彈遭到引爆而身亡。基輔宣稱這起事件由其策劃。