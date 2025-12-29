再增撥資助門診名額 中醫醫院︰整體增三成

香港中醫醫院宣布，即日起再額外調升政府資助的全科及分科門診名額，整體增加約三成。

中醫醫院表示，醫院早在11月起接受預約，市民反應踴躍。開院首十日，院方已倍增預約名額；其後在首月運作期間，再額外增加三成名額，惟預約仍迅速額滿，目前預約已排至明年2月10日。醫院因此決定再調升資助門診名額，以回應市民需求。

為便利市民往返醫院，院方提供免費接駁專車，往返港鐵調景嶺站(A出口)、康城站(B1出口)與醫院正門。運輸署亦已協調各公共交通營辦商加強醫院一帶的服務，包括專線小巴116H號線來往將軍澳站與醫院正門，並安排8條專營巴士及1條專線小巴在將軍澳百勝角路加設中途站。

