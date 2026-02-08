再多五人疑吃生蠔後食物中毒 食環署指示供應商暫停售生蠔(鄔卓然報道)

【Now新聞台】再多五人懷疑進食生蠔後食物中毒。衞生防護中心過去三周已錄得34宗食物中毒個案，近九成與諾如病毒有關，全部人都曾食用生蠔。有醫生指，不排除生蠔受到飼養的海水污染，未經煮熟進食有機會受感染。

餐廳Chefs Cuts繼啟德分店有六人上月30日進食生蠔後食物中毒，再有兩男三女同日晚上在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場分店用餐約14至49小時後，出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵，他們30至38歲，其中三人已求醫，毋須入院，全部人情況穩定。初步調查顯示，他們都曾經進食生蠔。

食環署早前已到餐廳及兩間生蠔供應商調查，並指示供應商暫停出售及供應生蠔。

餐廳指，懷疑事件源於生蠔，旗下所有餐廳已暫停供應，對受影響的顧客致以關懷，會全面審查供應鏈，並配合衞生防護中心調查。

衞生防護中心指，食物中毒個案近日持續增加，過去三周已錄得34宗、涉及108人，其中30宗、一共94人與諾如病毒相關，全部在潛伏期內曾食用生蠔。

有醫生指，諾如病毒可以經環境及人傳人感染，冬季天氣適合病毒繁殖，加上有較多節日聚會，是每年食物中毒的高峰季節，生蠔、三文治、沙律及魚生等都是高危食物。

家庭醫生林永和：「於冬天較活躍的包括諾如病毒，因為生蠔是貝殼類，可能飼養上感染了這個病毒，可能搭飛機或到世界各地，受污染的生蠔繼續帶著病毒。於被進食的過程，如果是生蠔繼續有冰冷藏牠，即使很新鮮，病毒一樣很新鮮，只要吃下肚，根據流行病學，九成都會出現病徵。」

他指，食物必須徹底清潔及煮熟後進食，而酒精搓手液未能消除諾如病毒，建議市民接觸食物前用梘液清潔雙手。

