再度傳出炎明熹加盟Sony唱片公司 去年完約TVB自組新公司重新出發

炎明熹（ Gigi ） 2024年因為與無線有合約問題而遭到雪藏，去年正式完約，並宣布自組工作室。擁有眾多歌迷的Gigi，動向一直備受關注，最近就有傳她將會簽約，加盟唱片公司Sony。

最近Gigi回復活躍，參與音樂劇表演之餘，即使上年沒有派歌，都坐在叱吒台下。有指她即將會於日內公布新消息，就是加盟唱片公司Sony，成為陳柏宇、林奕匡的師妹。