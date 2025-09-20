再恐懼也選擇相信人類 受傷社區狗走進隧道管理公司倉庫求助

【動物專訊】即使是社區狗狗，遇到困難時都會懂得向人求助，一隻背部受傷及受烏蠅蟲感染的狗狗，日前走了隧道管理公司的倉庫內，還神色平靜地躺在地上，職員提供了食物和水，還聯絡了浪浪協進會前來救援。浪浪協進會負責人潘潘表示，狗狗現改名為「青沙」，情況穩定，但可能因為長期在山上流浪，對人的戒心很重，醫護人員要餵藥和洗傷口都遭遇不少困難。

潘潘表示，青沙日前跑進該倉庫後，很平靜地躺在地上，主動向人求助，而幾位善心職員不但沒有趕走狗狗，還提供了水和食物，又開風扇讓青沙舒適地等待救援。

他其後到場救起青沙送醫，經檢查後狗狗的情況穩定，驗血的指數都不錯，只是因為有傷口而令白血球增加，但都屬正常範圍。

他又表示，青沙現身位置附近並無民居，所以很大機會是在郊外生活的社區狗，甚少接觸人類，因此對於義工和醫護人員都顯得很有戒心和不合作，要幫狗狗洗傷口和餵藥都不容易。

青沙幸運地遇到願意施以援手的職員和義工，更多的社區動物可能需要幫助卻沒求助無門。祝福青沙盡快康復，希望更多人願意對社區動物伸出援手。

受傷狗狗主動走進隧道管理公司的倉庫求救。

好心職員提供了食物和水給狗狗。

狗狗送醫後情況穩定。

狗狗對人充滿戒心，醫護人員要餵藥和洗傷口都很不容易。

