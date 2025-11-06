雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
再有三中國學者涉嫌走私蛔蟲被控 各人曾改機票試圖迂迴出境
三名來自中國的研究學者被美國司法部檢控串謀走私生物材料進入美國，並向海關及邊境保衞局作出虛假聲稱。美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）指出，以研究為名走私生物材料是嚴重罪行，威脅美國國家及農業安全，美國會保持警愓，防止外國人士利用美國的慷慨作奸犯科。
同案另一學者已遭驅逐出境
三名被告分別是 28 歲的徐柏、27 歲的張峰帆及 30 歲的張志勇（三人姓名為英文音譯），其中徐柏和張峰帆被控串謀走私生物材料，張志勇被控向聯邦調查人員作出虛假聲稱。三人均為研究學者，以交流訪問學者身分取得入境美國簽證（J-1 visa），在密芝根大學的許獻忠實驗室從事研究。
案情指，徐柏和張峰帆在 2024 至 25 年收取了多件郵包，藏有生物材料，即蛔蟲。郵包由中國寄出，寄件人為中國公民韓承軒（音譯）。在武漢華中科技大學攻讀博士課程，她在 2025 年 6 月前往美國，在許獻忠實驗室工作。她早前已被控三項走私及一項虛假聲稱罪名，選擇不抗辯，結果被判相當於已服刑期的監禁，並驅逐出境。
韓承軒遭驅逐後，密芝根大學啟動內部調查，本案三名被告拒絕出席一個強制會議，亦不願配合調查，因此被大學開除，意味着他們面臨美國國土安全部驅逐出境。當三人訂了機票，準備於今年 10 月 20 日從底特律機場飛返中國時，聯邦調查人員前往他們的寓所但已人去樓空。三人其後更改機票，準備提早在 10 月 15 日離境，同時又訂了 10 月 16 日從紐約甘迺迪機場飛往中國的機票。
三改機票 嘗試從紐約出境時被捕
最後三人沒有乘坐 10 月 15 日從底特律起飛的航班，而是乘車前往紐約再乘飛機。在甘迺迪機場，他們被海關及邊境保衞局人員查問，其中張志勇作出虛假聲請，而徐柏和張峰帆則承認曾接收韓承軒的郵包，包括韓承軒被驅逐出境後寄給他們的郵包。
美國移民及海關執法局署理總監 Todd M. Lyons 指出，案件凸顯了保衞美國人民的重要，亦處理了外國學生及交流計劃的問題。教育機構必須加強他們的入學程序，防止被濫用，否則將對國家安全構成風險，本案就是一個例子。
聯邦調查局總監 Kash Patel 則警告，學術研究不能作為非法活動的藉口，被控的幾名中國國民涉嫌多次走私生物材料入美國，這些個案影響了密芝根社區的安全和國家的安全。
其他人也在看
5人遭誘騙郊外搶劫及拍裸照等 3男女判囚22個月至9年半
5男女於2020年分別被人誘騙到元朗郊外後，遭4至5名男子施襲及搶劫，並遭拍下裸照、當眾自慰等。兩名涉案男匪徒早前承認搶劫、威脅促使非法性行為等14罪，今日(5日)於高等法院被判入獄9年半及5年8月，另外一名借出戶口收款的女子則判監1年10月。 被告陳逸衡(26歲)、建築工人梁俊華(26歲)及張毓嬋(27歲)。陳am730 ・ 19 小時前
牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方今（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
林卓廷被控立會阻陳恒鑌、周浩鼎 獲裁無罪 林判後高呼「感謝法官閣下」
立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷否認妨礙陳恒鑌、周浩鼎兩罪，經裁判官鄭念慈審訊後，周四（6 日）在西九龍裁判法院裁定林無罪。宣判後，林卓廷高聲稱「感謝法官閣下」。法庭線 ・ 3 小時前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
JPEX 風波｜消息：林作等 16 人涉串謀詐騙被控 警方今午 4 時記者會交代｜Yahoo
加密貨幣交易所 JPEX 前年 9 月遭證監會點名批評以不當手法經營，警方其後展開執法行動，先後拘捕過至少 28 人，包括林作、網紅陳怡等涉嫌「串謀詐騙」，多間加密貨幣找換店負責人被捕，藝人張智霖、莊思敏、風水玄學師陳定幫等曾協助調查。據了解，林作等 16 人被檢控，涉嫌串謀詐騙，警方今日（5日）下午 4 時召開記者會交代。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作
虛擬資產交易平台JPEX涉及的大規模詐騙案爆發已近兩年，案件受害人超過千人，涉案金額高達16億港元。警方於周三...BossMind ・ 20 小時前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 2 天前
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批
【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。 被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
JPEX案檢控林作等16人 今提堂
警方商業罪案調查科就打擊虛擬資產交易平台JPEX騙案採取檢控行動。商業罪案調查科總警司黃震宇表示，警方昨天及較早前向16名涉案人士作出檢控，更首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」的罪行檢控，被告今天早上在東區裁判法院提堂。據悉，被檢控者包括林作及陳怡等6名網紅。信報財經新聞 ・ 11 小時前
新加坡取消太子集團兩關聯家族辦公室稅務優惠
柬埔寨籍華裔商人陳志的太子集團(Prince Group)被指是大型「殺豬盤」電訊詐騙組織,新加坡當局已對陳志及其團夥展開調查,並停止向與太子集團有關聯的兩間家族辦公室提供稅務優惠。infocast ・ 5 小時前
JPEX詐騙案 林作等人由警車押送到東區裁判法院提堂
虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方落案起訴16人，包括林作等人，今早由警車押送到東區裁判法院提堂。infocast ・ 2 小時前
JPEX虛擬貨幣詐騙案提堂 林作等人東區裁判法院應訊
【Now新聞台】JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴16人，案件今日提堂。林作等人由警車押送至東區裁判法院。被捕人士涉嫌「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪、詐騙及洗黑錢等罪。警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅。不斷更新｜JPEX事件簿#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
財經｜長和(00001)長江中心電梯大堂遭人淋紅油
長和（00001）旗下位於中環皇后大道中的長江中心發生被人淋紅油事件。Fortune Insight ・ 1 天前
擅用電腦犯禁令 警員被判240小時社服令 官痛批利用權力謀私
【on.cc東網專訊】一名前警員涉於2023至2024年間在未經授權下利用香港仔警署內的電腦查閱多宗案件的資料，次數多達339次，意圖為其民事索償的申請尋找案例。他承認一項不誠實取用電腦罪，案件今(5日)在東區裁判法院判刑，裁判官痛批被告身為警員應維持社會治安，on.cc 東網 ・ 1 天前
JPEX詐騙案｜警方落案起訴16人 被捕者據悉包括網紅林作及陳怡(高詩敏報道)
【Now新聞台】兩年前揭發的JPEX虛擬貨幣詐騙案有突破性發展，警方落案起訴16名被捕人士。據了解，包括網紅林作及陳怡，明日提堂。這一單近年受害人數最多、損失金額最為龐大的騙案，累計逾2700人報案，報稱損失金額逾16億元，警方亦已凍結約2億2800萬元資產。經過數年調查，終於有突破性進展，早前被捕的80人，包括團伙核心成員、場外交易所負責人及網紅 、傀儡戶口持有人等，警方起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅，他們被落案起訴多項控罪，包括首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪，至於另外3名則是傀儡戶口持有人，被控洗黑錢罪；他們周四早上在東區裁判法院提堂。據了解，被起訴的包括網紅林作、陳怡、湘湘、「朱公子」朱家輝、藝人趙敬賢、「小龍SIR」陳小龍等。警方形容案件十分複雜，調查難度大，需要分析大量銀行帳戶、虛擬貨幣交易紀錄，亦要進行電子設備的鑑證。商業罪案調查科總警司黃震宇：「在現時我們調查所得證據及掌握的資料方面，足以讓我們控告其中16名人士，可能是第一階段的檢控，我們不排除稍後會有第二輪的檢控。」被問到部分報案人未能聯絡或不再追究，警方稱會繼續跟進。黃震宇：「若有受害人之前覺得無法追究，或是報了警都未必很有作用，但現時他改變主意，都有資料向警方提供，我們都歡迎他再找我們。」警方亦鎖定JPEX兩名主腦及一名骨幹成員，透過國際刑警發出紅色通緝令，緝捕他們歸案。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
反特朗普「三文治男」嚴重襲擊罪脫 改控輕罪開審 律師質疑濫權、報復｜Yahoo
美國司法部員工 Sean Dunn 在今年 8 月曾向聯邦政府的海關及邊境保衛局（CBP）人員投擲一份 Subway 潛艇堡，之後遭當局解僱；Dunn 曾被起訴最高可囚 10 年的嚴重襲擊罪，但被裁定罪名不成立，控方之後改控性質較輕微的襲擊罪行，最高可囚 1 年，Dunn 法院在當地時間周一（3 日）開庭，需要選出陪審員，據報道有未被選中的陪審員認為 Dunn 的行為根本不算襲擊，質疑他不可能被入罪；亦有陪審員認為政府現時已經停擺，不應該為這種案件浪費時間。Yahoo新聞 ・ 1 天前