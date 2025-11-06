再有三中國學者涉嫌走私蛔蟲被控 各人曾改機票試圖迂迴出境

美國司法部指，生物材料可以危害國家及農業安全。圖為密芝根大學研究項目中的蛔蟲樣本。 （lsi.umich.edu）

三名來自中國的研究學者被美國司法部檢控串謀走私生物材料進入美國，並向海關及邊境保衞局作出虛假聲稱。美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）指出，以研究為名走私生物材料是嚴重罪行，威脅美國國家及農業安全，美國會保持警愓，防止外國人士利用美國的慷慨作奸犯科。

同案另一學者已遭驅逐出境

三名被告分別是 28 歲的徐柏、27 歲的張峰帆及 30 歲的張志勇（三人姓名為英文音譯），其中徐柏和張峰帆被控串謀走私生物材料，張志勇被控向聯邦調查人員作出虛假聲稱。三人均為研究學者，以交流訪問學者身分取得入境美國簽證（J-1 visa），在密芝根大學的許獻忠實驗室從事研究。

案情指，徐柏和張峰帆在 2024 至 25 年收取了多件郵包，藏有生物材料，即蛔蟲。郵包由中國寄出，寄件人為中國公民韓承軒（音譯）。 韓承軒 在武漢華中科技大學攻讀博士課程，她在 2025 年 6 月前往美國，在許獻忠實驗室工作。她早前已被控三項走私及一項虛假聲稱罪名，選擇不抗辯，結果被判相當於已服刑期的監禁，並驅逐出境。

同案另一被告韓承軒已於今年九月判刑，並驅逐出境。 (資料圖片 / Sanilac County Sheriff's Office via AP)

韓承軒遭驅逐後，密芝根大學啟動內部調查，本案三名被告拒絕出席一個強制會議，亦不願配合調查，因此被大學開除，意味着他們面臨美國國土安全部驅逐出境。當三人訂了機票，準備於今年 10 月 20 日從底特律機場飛返中國時，聯邦調查人員前往他們的寓所但已人去樓空。三人其後更改機票，準備提早在 10 月 15 日離境，同時又訂了 10 月 16 日從紐約甘迺迪機場飛往中國的機票。

三改機票 嘗試從紐約出境時被捕

最後三人沒有乘坐 10 月 15 日從底特律起飛的航班，而是乘車前往紐約再乘飛機。在甘迺迪機場，他們被海關及邊境保衞局人員查問，其中張志勇作出虛假聲請，而徐柏和張峰帆則承認曾接收韓承軒的郵包，包括韓承軒被驅逐出境後寄給他們的郵包。

美國移民及海關執法局署理總監 Todd M. Lyons 指出，案件凸顯了保衞美國人民的重要，亦處理了外國學生及交流計劃的問題。教育機構必須加強他們的入學程序，防止被濫用，否則將對國家安全構成風險，本案就是一個例子。

聯邦調查局總監 Kash Patel 則警告，學術研究不能作為非法活動的藉口，被控的幾名中國國民涉嫌多次走私生物材料入美國，這些個案影響了密芝根社區的安全和國家的安全。