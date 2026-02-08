再有5人食生蠔中毒 Chef’s Cuts暫停供應生蠔

5食客上月底在THE SOUTHSIDE的Chef’s Cuts食生蠔後疑食物中毒。(鍾式明攝)

再有人疑食生蠔後食物中毒。個案涉及5人，他們曾於上月底在黃竹坑THE SOUTHSIDE內食肆「Chef’s Cuts」晚膳，初步調查顯示他們都曾進食生蠔，而供應商亦曾牽涉日前有關進食生蠔後不適的個案。衛生防護中心強調，所有新呈報的個案，均在食物安全中心採取防控措施前進食有關生蠔。過去3周已錄得34宗食物中毒個案，受影響共108人，均曾在潛伏期食用生蠔。

衛生防護中心昨公布正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉及2男3女(30至38歲)，他們曾於1月30日在THE SOUTHSIDE的Chef's Cuts晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。其中3人求醫，無需入院。中心初步調查顯示，受影響人士均曾於該食肆食生蠔。食環署人員到涉事餐廳及生蠔供應商，包括傑頓國際食品及88投資控股有限公司調查，並已指示有關供應商停售及供應生蠔，同時指示業界如持有該公司供應的生蠔，應立即停售。

翻查資料，6名男女亦曾於1月30日在啟德AIRSIDE商場的Chef's Cuts晚飯後，先後出現腹瀉、嘔吐和發燒等病徵。防護中心上周三公布時指，受影響人士在該店食生蠔。

Chef's Cuts昨在社交平台表示，鑑於近日的食安事件，懷疑事故源於進食生蠔，已立即暫停旗下所有餐廳供應生蠔，並正會積積配合衛生防護中心的調查工作，及嚴格遵循所有必要的健康安全程序，包括對供應鏈作全面審查，以確保顧客安全。餐廳對受影響的顧客致以最深切關懷，強調客人食品安全為首要考慮，致力迅速處理相關事宜，承諾將採取一切必要措施，全力確保所有食物的安全與品質。

衛生防護中心指，近期錄得的食物中毒個案持續增加，由1月18日至2月7日已錄得34宗，當中2月第一周錄得27宗個案。34宗個案中影響108人，當中30宗(88%)與諾如病毒相關，影響94人。流行病學調查發現，與諾如病毒相關的食物中毒個案，受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。防護中心提醒市民應避免食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。

