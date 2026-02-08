再有5男女進食生蠔後食物中毒 食安中心令供應商停售

【on.cc東網專訊】近期生蠔咪亂食！​衞生署衞生防護中心今日(8日)正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及兩男三女，年齡介乎30歲至38歲。他們於上月30日在黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓一間名為Chef's Cuts的食肆晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。其中3名受影響人士已求醫，毋須入院。全部受影響人士現時情況穩定。食安中心前日(6日)公布，指示供應商暫停出售及供應生蠔。

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔。食環署人員早前已到涉事餐廳及生蠔供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司(Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited)調查。食安中心在調查後已經即時指示供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司暫停出售及供應生蠔，並在前日發出有關跟進工作的新聞稿，指示業界如持有該公司供應的生蠔，應立即停售。所有新呈報的個案，均在食物安全中心採取防控措施前進食有關生蠔。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均1宗個案，上升至上月每周平均4宗，本月第一周更急增至27宗個案。過去三周(1月18日至2月7日)已錄得34宗食物中毒個案，共影響108人。當中30宗與諾如病毒相關。流行病學調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案的受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。

