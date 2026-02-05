再生農業的先驅陳碧琪榮獲 2026「亞洲 50 最佳餐廳」Champions of Change「變革獎」

致力推動再生農業與可持續餐飲多年的再生農業先驅陳碧琪（Peggy Chan），正式獲 2026 年度 Asia’s 50 Best Restaurants「亞洲 50 最佳餐廳」頒發 Champions of Change Award「變革獎」，成為首位獲此全新亞洲區殊榮的得主。 這個獎項旨在表彰在餐飲及款待業推動長期、深遠變革的關鍵人物，而 Peggy 的工作正好示範了如何把餐桌選擇，延伸成修復土地與社會系統的集體行動。

亞洲再生農業的重要聲音

2026 年 1 月 29 日公布的得獎名單中，陳碧琪憑藉多年在亞洲款待業推動再生農業的努力，獲 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 Asia’s 50 Best Restaurants 評選為 Champions of Change Award 得主。 這是該獎項首次納入「亞洲 50 最佳餐廳」獎項系列，專門表揚在區內推動可持續發展與制度性改變的餐飲先鋒。​

Asia’s 50 Best Restaurants 發言人形容，Champions of Change Award 是為了嘉許那些正為款待業未來帶來深遠影響的人，而 Peggy 作為「可持續農耕的真正倡導者」，多年來為糧食與社會的長期進步作出重要貢獻，因此「實至名歸」。​





Zero Foodprint Asia：把 1% 銷售額變成土地修復力量

陳碧琪現為零碳足食（亞洲）（Zero Foodprint Asia）執行董事，長駐香港，專注連結餐廳、酒店與農民，推動再生農業在亞洲的落地實踐。 Zero Foodprint Asia 鼓勵參與餐飲與酒店企業捐出約 1% 銷售額，作為資助金支持區內農場實踐再生農業，包括修復土壤健康、提升生物多樣性，以及減緩氣候變化影響。​

這個模式令「點餐」與「種植方式」產生直接關聯，讓食客每一次消費，都有機會成為改善土地與社群的行動一部分。 對很多本身已重視環保、但不知如何切入農業端的餐飲品牌來說，Zero Foodprint Asia 提供了一條具體且可複製的途徑。​





從植物性餐廳到系統變革實踐者

在創立 Zero Foodprint Asia 之前，Peggy 已是香港可持續餐飲領域的重要名字。 她早年創立具開創性的香港素食餐廳 Grassroots Pantry（豆苗居）及 Nectar，把植物性原型食物、產地透明與健康飲食，帶入更廣泛的大眾餐飲場景。​

其後，她成立顧問公司 Grassroots Initiatives Consultancy，協助餐飲服務企業將可持續發展理念具體落實到營運細節中，例如採購策略、廚餘減量與碳足跡管理等。 這些工作幫助不少品牌將「可持續」由口號升級為可量度、可追蹤的實際行動。​





把美國模式引入亞洲 改變食材採購邏輯

2020 年，Peggy 意識到亞洲不少餐廳雖然希望減少對環境的影響，卻普遍缺乏能真正改變農業系統的採購方案，多停留在減膠、減廢等末端行動。 憑藉她作為 2015 年成立的美國非牟利組織 Zero Foodprint 成員的經驗，她與創辦人合作把該模式引入亞洲，並於 2021 年成立 Zero Foodprint Asia。​

這個轉化，把「餐飲業想做好事」這個抽象意圖，變成一套可執行的機制：廚師、餐飲企業與農民可透過固定捐獻與項目資助，實際推動農場過渡至再生農業模式，同時強化社群連結，建立更具韌性的本地糧食系統。​





Peggy 的心聲：變革是一場集體長跑

對於獲獎，陳碧琪坦言，自己深知糧食系統的改革不可能一蹴而就，也絕非個人就能完成，而是需要集體、持續且有耐性的承諾。 她分享，自己的工作從引導大眾更有意識地選擇食物開始，一步步走到今天重塑糧食種植方式，但核心始終沒有改變——以「健康」與「再生」為中心，兼顧人類、農民與生態系統的福祉。​

她表示，這個獎項對她來說是重要的肯定，同時也屬於所有與她並肩同行的農民及合作夥伴，希望這份認同能鼓勵更多人加入這場關於糧食未來的集體旅程。​