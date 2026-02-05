焦點

Marf邱彥筒專訪　定位主流但思想非主流

men’s Reads

再生農業的先驅陳碧琪榮獲 2026「亞洲 50 最佳餐廳」Champions of Change「變革獎」

men's reads

致力推動再生農業與可持續餐飲多年的再生農業先驅陳碧琪（Peggy Chan），正式獲 2026 年度 Asia’s 50 Best Restaurants「亞洲 50 最佳餐廳」頒發 Champions of Change Award「變革獎」，成為首位獲此全新亞洲區殊榮的得主。 這個獎項旨在表彰在餐飲及款待業推動長期、深遠變革的關鍵人物，而 Peggy 的工作正好示範了如何把餐桌選擇，延伸成修復土地與社會系統的集體行動。

廣告


亞洲再生農業的重要聲音

2026 年 1 月 29 日公布的得獎名單中，陳碧琪憑藉多年在亞洲款待業推動再生農業的努力，獲 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 Asia’s 50 Best Restaurants 評選為 Champions of Change Award 得主。 這是該獎項首次納入「亞洲 50 最佳餐廳」獎項系列，專門表揚在區內推動可持續發展與制度性改變的餐飲先鋒。​

Asia’s 50 Best Restaurants 發言人形容，Champions of Change Award 是為了嘉許那些正為款待業未來帶來深遠影響的人，而 Peggy 作為「可持續農耕的真正倡導者」，多年來為糧食與社會的長期進步作出重要貢獻，因此「實至名歸」。​


Zero Foodprint Asia：把 1% 銷售額變成土地修復力量

陳碧琪現為零碳足食（亞洲）（Zero Foodprint Asia）執行董事，長駐香港，專注連結餐廳、酒店與農民，推動再生農業在亞洲的落地實踐。 Zero Foodprint Asia 鼓勵參與餐飲與酒店企業捐出約 1% 銷售額，作為資助金支持區內農場實踐再生農業，包括修復土壤健康、提升生物多樣性，以及減緩氣候變化影響。​

這個模式令「點餐」與「種植方式」產生直接關聯，讓食客每一次消費，都有機會成為改善土地與社群的行動一部分。 對很多本身已重視環保、但不知如何切入農業端的餐飲品牌來說，Zero Foodprint Asia 提供了一條具體且可複製的途徑。​


從植物性餐廳到系統變革實踐者

在創立 Zero Foodprint Asia 之前，Peggy 已是香港可持續餐飲領域的重要名字。 她早年創立具開創性的香港素食餐廳 Grassroots Pantry（豆苗居）及 Nectar，把植物性原型食物、產地透明與健康飲食，帶入更廣泛的大眾餐飲場景。​

其後，她成立顧問公司 Grassroots Initiatives Consultancy，協助餐飲服務企業將可持續發展理念具體落實到營運細節中，例如採購策略、廚餘減量與碳足跡管理等。 這些工作幫助不少品牌將「可持續」由口號升級為可量度、可追蹤的實際行動。​


把美國模式引入亞洲 改變食材採購邏輯

2020 年，Peggy 意識到亞洲不少餐廳雖然希望減少對環境的影響，卻普遍缺乏能真正改變農業系統的採購方案，多停留在減膠、減廢等末端行動。 憑藉她作為 2015 年成立的美國非牟利組織 Zero Foodprint 成員的經驗，她與創辦人合作把該模式引入亞洲，並於 2021 年成立 Zero Foodprint Asia。​

這個轉化，把「餐飲業想做好事」這個抽象意圖，變成一套可執行的機制：廚師、餐飲企業與農民可透過固定捐獻與項目資助，實際推動農場過渡至再生農業模式，同時強化社群連結，建立更具韌性的本地糧食系統。​


Peggy 的心聲：變革是一場集體長跑

對於獲獎，陳碧琪坦言，自己深知糧食系統的改革不可能一蹴而就，也絕非個人就能完成，而是需要集體、持續且有耐性的承諾。 她分享，自己的工作從引導大眾更有意識地選擇食物開始，一步步走到今天重塑糧食種植方式，但核心始終沒有改變——以「健康」與「再生」為中心，兼顧人類、農民與生態系統的福祉。​

她表示，這個獎項對她來說是重要的肯定，同時也屬於所有與她並肩同行的農民及合作夥伴，希望這份認同能鼓勵更多人加入這場關於糧食未來的集體旅程。​

宏福苑五級大火

其他人也在看

李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 小時前
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。

Yahoo Food ・ 5 小時前
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！　母子澳洲購物如姊弟

張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！　母子澳洲購物如姊弟

近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。

姊妹淘 ・ 3 小時前
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹　直升機救起清醒送院

屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹　直升機救起清醒送院

【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。

on.cc 東網 ・ 4 小時前
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！　母女神基因驚豔粉絲

Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！　母女神基因驚豔粉絲

BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。

姊妹淘 ・ 1 天前
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停　身體急速衰竭關鍵原因曝光

大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停　身體急速衰竭關鍵原因曝光

韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。

姊妹淘 ・ 4 小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身

中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得

方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得

方力申（Alex）與太太葉萱（Maple）於去年12月中旬榮升父母，女兒Isla出生後，新手爸爸小方成了「寵女狂魔」，瘋狂為女兒拍照，而且親力親為湊女，努力學習各種育兒秘技。

Yahoo娛樂圈 ・ 4 小時前
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」　網驚呼：回不去

陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」　網驚呼：回不去

近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。

姊妹淘 ・ 1 天前
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽

長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽

各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。

Yahoo Food ・ 9 小時前
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷

網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷

網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...

BossMind ・ 1 天前
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國

特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國

《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。

鉅亨網 ・ 20 小時前
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！

日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！

日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。

Japhub日本集合 ・ 23 小時前
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」　ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo

趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」　ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo

擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕

哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕

隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！

Yahoo Style ・ 1 天前
3COINS香港二號店明在新都會廣場開幕 年內擬開三號店

3COINS香港二號店明在新都會廣場開幕 年內擬開三號店

YAICHI集團3COINS香港二號店將於明日在新都會廣場開幕。這一舉措標誌著集團持續深化香港市場佈局，為香港顧客提供多元且創新的日本零售體驗。

infocast ・ 1 小時前
英超 ｜曼聯On Fire　4位球星輪流贏每周最佳

英超 ｜曼聯On Fire　4位球星輪流贏每周最佳

曼聯在卡域克帶隊之下，英超取得3連勝，更是連續四個星期，由4名不同紅魔成員，贏得英超每周最佳球員。

Yahoo 體育 ・ 14 小時前
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上

網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上

58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。

Yahoo娛樂圈 ・ 23 小時前
議員倡為有子女家庭提供稅務寬免　對公僕延遲退休年齡意見分歧

議員倡為有子女家庭提供稅務寬免　對公僕延遲退休年齡意見分歧

【on.cc東網專訊】香港老齡化問題嚴重，勞動人口下降且缺乏人才。立法會今日(5日)辯論關於人口政策的議員議案。提出議案的議員陳家珮建議延遲全體公務員退休年齡到65歲，以釋放銀髮勞動力，推動銀髮經濟持續發展；以及加強學生及在職人士的人工智能教育與技能培訓，協助他

on.cc 東網 ・ 5 小時前
食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃

食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃

央視踢爆「毒番薯」流入全國？央視近日踢爆，有農戶偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，而這些「毒番薯」更已流入內地多個省份，令人心惶惶！

Yahoo Food ・ 1 天前