再見嘿美！哈里波特寵物貓頭鷹絕跡本土逾十年 瑞典正式將雪鴞列為「區域性滅絕」

《哈利波特》粉絲注意！那個忠心的信差嘿美（Hedwig）現實中可能真的要離開我們了。瑞典最近公佈一個令人心碎的消息：曾是北歐荒野象徵的雪鴞（Snowy Owl），在過去十年間完全沒有繁殖記錄，正式被列為「區域性滅絕」。這不單是瑞典20年來首次失去一種鳥類，更是氣候暖化為全球生態敲響的又一記警鐘。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

廣告 廣告

雪鴞因為電影《哈利波特》中主角的寵物嘿美而廣為人知，成為全球家喻戶曉的鳥類明星。（圖片來源： Getty Images ）

因《哈利波特》而走紅的明星鳥類

雪鴞那標誌性的雪白羽毛和銳利的黃色眼睛，相信大家都不陌生。牠們是極地的狩獵高手，能抵受最嚴酷的風雪，更因為電影《哈利波特》中主角的寵物Hedwig而廣為人知，成為全球家喻戶曉的鳥類明星。然而，現實世界並不如魔法世界般美好，這些被視為極地靈魂的雀鳥，生存空間正面臨前所未有的威脅。

雪鴞那標誌性的雪白羽毛和銳利的黃色眼睛，純潔又可愛，相信大家都不陌生。（圖片來源：Getty Images）

瑞典官宣正式絕跡本土

根據瑞典官方及保育組織BirdLife International的最新評估，雖然在1970年代，瑞典山區曾有數百對雪鴞在此繁衍後代，但自2015年起，這片土地上就再也沒有發現過雪鴞幼鳥或繁殖跡象。經過長達十年的「靜默」，當局只能無奈宣佈這種美麗生物在當地正式絕跡（Regionally Extinct），這是瑞典自20年前以來，首次確認失去一個鳥類物種。

雪鴞是極地的狩獵高手，能抵受最嚴酷的風雪。（圖片來源：Getty Images）

全球氣候暖化是真正元兇

到底是什麼將雪鴞推向絕路？雖然人為狩獵、標本製作以及基建發展破壞棲息地都是長期原因，但保育專家直指「氣候變化」才是頭號殺手，令情況急轉直下。報告指出，北極地區的升溫速度是全球平均水平的四倍，根據美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）數據，該區剛經歷了125年來最熱的一年。

隨著賴以生存的冰雪景觀逐漸消失，雪鴞也只能隨之消逝。（圖片來源：Getty Images）

暖冬帶來的惡果是直接破壞了食物鏈。雪鴞的主要糧食是旅鼠，這些小動物依賴雪層下的隧道生存及躲避天敵。然而氣候變暖導致積雪結構改變或融化，摧毀了旅鼠的棲息地。沒有了旅鼠，處於食物鏈上層的雪鴞便面臨嚴重飢荒，無法哺育下一代。隨著賴以生存的冰雪景觀逐漸消失，雪鴞也只能隨之消逝。

目前國際自然保護聯盟（IUCN）已將雪鴞列為全球「易危」物種，估計野生數量僅剩約1.4萬至2.8萬隻。（圖片來源：Getty Images）

雖然未至於絕種，但目前國際自然保護聯盟（IUCN）已將雪鴞列為全球「易危」物種，估計野生數量僅剩約1.4萬至2.8萬隻。雖然瑞典官方這項宣佈意味著一個時代的終結，但專家們並未完全放棄希望。保育組織強調，雪鴞的消失是對北極生態系統急劇變化的強烈警告，如果人類願意立即作出改變，致力保護自然環境及減少排放，或許未來仍有機會看到這些白色精靈重返北歐天際。畢竟正如報告所言：「大自然不能等待」，我們每一個環保選擇，都決定著現實版Hedwig的未來命運。

更多相關文章：

深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達

深圳「公仔天堂」，華南首間MINISO FRIENDS登陸寶安區！Chiikawa/Sanrio/Zootopia逾80個人氣IP；網民：款式比日本更齊

農曆新年維港煙花匯演2026｜豪華遊艇拼團早鳥優惠每位$988起！包豐富晚餐＋無限任飲啤酒＋壓軸抽獎

AIA友邦嘉年華快閃優惠｜即搶快閃88折優惠碼！門票$124起＋送護膚套裝連現金券

香港好去處｜Chiikawa Baby香港期間限定店登陸旺角！近2,000呎可愛BB世界／打卡位＋新品同步登場

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

深圳地鐵4條新線同步通車！大鵬新區首條地鐵＋羅湖直達機場＋東門站一出即商場