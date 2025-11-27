大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
再見愛人5｜李施嬅心疼車崇健遭批評首次選擇唔分手 網民：這姐姐是瘋了嗎
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，二人互相剖白，李施嬅喺鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅表示心疼車崇健遭批評，更第一次選擇唔分手。
喺最新一集中，李施嬅表示：「在這八天，我覺得反而我會指他，就是之前的八年一起的是我，但這八天我覺得是他，因為其實我挺心疼，就是我看到他好像一個「傻瓜」一樣的在這兒，就是不知道發生甚麼事，他在一個情感方面是完全空白的，因為他是一個工作方面是非常厲害的一個人，但到這個地方的時候，他變成一個「傻瓜」，就完全幼兒園都不止的一個層面展示自己出來，我覺得太難了。」並表示當大家批評車崇健時，佢感到難過：「在這個節日裡面，大家都知道他有哪裡不好或者是會說他其實不懂，很難受的，但他沒有覺得難受，所以我覺得這個點讓我覺得他的忍耐力其實比我們每個人都高。」
聽完李施嬅講呢番說話後，車崇健反而認為李施嬅先係最能忍耐嗰個：「因為過去八年，我常常就是不知道她生氣了，我從來都不知道她為甚麼，我每次都是「對不起」、「我錯了」、「你能原諒我嗎？」這些，我都不知道重點在哪兒。當我跟她分開了，我才慢慢想起來，她每次都跟我說，我都沒有放在心上，所以她過去八年就忍很多。」
李施嬅喺選擇「今天的你還想分手嗎」時，佢第一次選擇唔分手，並話：「今天我是非常享受跟車崇健一起，從早上送咖啡給我，我看到他是真的很用心去改變，雖然我真的是不知道，這個改變跟之前是不是一模一樣，但我現在，今天只是享受這一刻。」
節目出街後，唔少網民紛紛留言對李施嬅喺選擇唔分手有意見，例如：「到底看上他什麼啊」、「旁觀者清當局者迷」、「答應太快了……要慢慢磨」、「永遠叫不醒一個裝睡的人」及「天吶 這姐姐是瘋了嗎」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 1 天前
林俊傑爆熱戀24歲女網紅！洛杉磯「情侶裝約會」全被拍 官方回應掀熱議
林俊傑（JJ）近日被網友直擊現身美國洛杉磯比佛利山莊，與24歲網紅七七（Annalisa）穿著同色系棕色外套、白色長褲一同散步。兩人步伐一致、互動看似輕鬆，被人拍下照片後上傳網路，立刻引發外界對兩人關係的討論。姊妹淘 ・ 48 分鐘前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大S朋友圈「死亡是必然的」留言曝光！ 吳佩慈深夜仍會傳LINE：當她還在
已故藝人大S（徐熙媛）的微信朋友圈近日被好友吳佩慈公開，簡短一句「死亡是必然的」透露她生前對生命課題的豁達想法。她的個人頁面背景放著女兒小玥兒的照片，頭像則是她與兒子汪希箖的合照，呈現她對孩子始終如一的牽掛，也讓不少網友看得鼻酸。姊妹淘 ・ 1 天前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Zendaya傳被「蜘蛛仔」搞大個肚？！未來外母拍片回應
【on.cc東網專訊】憑漫威超級英雄「蜘蛛俠」一角爆紅的英國男星Tom Holland因拍戲而與美國女星Zendaya「戲假情真」撻着，今年1月「蜘蛛仔」被爆與女友求婚成功，而近日Zendaya就懷疑被Tom搞大個肚暗結「蜘蛛B」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「蜘蛛CP」Tom Holland與Zendaya老派約會相處之道：5個「Green Flag」暖心戀愛舉動，讓人高呼超甜蜜
Tom Holland 與 Zendaya 的愛情開花結果，堅定的戀情讓人十分羨慕！二人因合作《蜘蛛俠》結緣，2021 年公開戀情至 2024 年底訂婚，打破了「蜘蛛CP」的分手魔咒，雖然少有於鏡頭前放閃，但微細的戀愛舉動讓人高呼超甜蜜！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
姜文杰宣布太太有喜 秦沛如願以償做爺爺
【on.cc東網專訊】秦沛兒子姜文杰與模特兒太太李泳淇於2022年結婚，3年後終於如願以償，今日（26日）發文宣布太太有喜，更晒出超聲波相，以證秦沛做爺爺，並簡單留言：「1 + 1 = 3 」見二人咀對咀合照，一齊對鏡頭晒出超聲波BB相，場面幸福又感人。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
戀情曝光！上位新星Glen Powell與性感女星親密共舞
【on.cc東網專訊】最近主演《逃亡遊戲》（The Running Man）的美國男星Glen Powell一直被視為「湯告魯斯接班人」，而事業愛情兩皆得意，37歲的Glen最近被傳與28歲美國性感女星Michelle Randolph撻着。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
秦嵐激情熱吻 鍾漢良：妳還愛我嗎？
【on.cc東網專訊】藝人秦嵐與鍾漢良主演的愛情劇《亦舞之城》將於明天（27號）推出。近日劇組釋出相關預告，短短數十秒鏡頭已經甜到漏。戲中兩人扮演一對12年後重逢的初戀情人，在燦爛煙火下靠近，鍾漢良一句深情告白：「我們在一起吧！」搞到秦嵐眼眶泛淚，兩人同時想起以東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周嘉洛「暖男式」保護阿姐汪明荃超圈粉！台慶Deep V騷胸肌被封「港版Mingyu」，盤點「廢青金城安」人氣魅力
周嘉洛近年非常圈粉，除了成為 TVB 最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主，更憑《愛．回家之開心速遞》金城安角色入屋，備受「一家大細」的喜愛。最近台慶周嘉洛「靚仔造型」被指似韓團 SEVENTEEN 的 Mingyu，加上《帶阿姐看世界》中的護花使者暖男表現，讓他的人氣再創新高！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
三上悠亞藏了多少張王牌？ 靠賣大衣跟迷因幣賺到翻！
三上悠亞本名鬼頭桃菜，93年生的名古屋人。小時候超迷早安少女組，13歲就自己跑去試鏡，結果第一關就被刷下來，回家哭一波隔天又繼續追星，超硬的啦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
CORTIS韓國爆紅新男團來到香港參加MAMA頒獎禮！「不愛年下男」都會入坑，認識5位00後成員：「車銀優2.0」、隊長是港泰混血兒
MAMA頒獎禮會在11月28、29日在啟德體育園舉行。嘉賓名單相當頂盛，有GD、MIRROR，又有周潤發、楊紫瓊，其中韓國爆紅新男團CORTIS也會來到香港參加MAMA，令一眾「姐姐、媽媽粉」都相當期待！還未認識這隊韓國男團新人王嗎？他們是BTS師弟團，很多會說「不愛年下男」的女生，看到他們都會忍不住破例入坑，一起來見識他們的魅力吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
郭富城女兒三寶滿月中英文名曝光 方媛自拍照零贅肉被激讚：身材如少女
郭富城於上月22日宣布太太方媛已誕下第3位小千金，昨日（25日）郭富城出席電影《內幕》首映，亦公布小千金叫郭詠心，英文名Cheryl，表示享受湊囡過程，直言就算做嘢幾辛苦，只要見到BB，就算瞓緊覺都好，擘大隻眼望住自己都好，已經融化晒。日前，郭富城與方媛三寶已經滿月，方媛於社交平台分享多張照片，包括自拍、滿月蛋糕、三寶打腳印，以及郭富城與大寶、二寶喺露台手舞足蹈嘅照片，寫道：「解鎖我的新身份。三胎寶媽👶👩🎊三胎歸來 #一家五口」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜楊紫瓊發文為死傷者祈禱直言「心碎不已」 李佳芯生日願望獻災民
大埔宏福苑昨日起發生嚴重火災，造成大量傷亡，至少55人死亡，逾二百人失聯，引起全城，甚至是全球關注。多名藝人紛紛發聲祝福及表達對死傷者的支持及關心，亦有不少藝人出心出力，親自運送物資等。與香港甚有淵源的奧斯卡影后楊紫瓊發文為死傷者祈禱，而今日（27日）正日生日的李佳芯Ali，亦發黑白貼文，將生日願望獻給受影響人士，帶望所有人平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
南韓《花樣爺爺》李順載離世 享年91歲
南韓元老級演員、曾演出綜藝節目《花樣爺爺》的李順載今日離世，享年91歲。南韓總統李在明在社交平台發文致哀，讚揚李順載畢生專研演技，提升南韓文化藝術水平，在舞台劇、電影、電視劇等領域，為大家帶來歡笑、感動、慰藉與勇氣。(CW)infocast ・ 1 天前