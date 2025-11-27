再見愛人5｜李施嬅心疼車崇健遭批評首次選擇唔分手 網民：這姐姐是瘋了嗎

《再見愛人5》

李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，二人互相剖白，李施嬅喺鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅表示心疼車崇健遭批評，更第一次選擇唔分手。

喺最新一集中，李施嬅表示：「在這八天，我覺得反而我會指他，就是之前的八年一起的是我，但這八天我覺得是他，因為其實我挺心疼，就是我看到他好像一個「傻瓜」一樣的在這兒，就是不知道發生甚麼事，他在一個情感方面是完全空白的，因為他是一個工作方面是非常厲害的一個人，但到這個地方的時候，他變成一個「傻瓜」，就完全幼兒園都不止的一個層面展示自己出來，我覺得太難了。」並表示當大家批評車崇健時，佢感到難過：「在這個節日裡面，大家都知道他有哪裡不好或者是會說他其實不懂，很難受的，但他沒有覺得難受，所以我覺得這個點讓我覺得他的忍耐力其實比我們每個人都高。」

聽完李施嬅講呢番說話後，車崇健反而認為李施嬅先係最能忍耐嗰個：「因為過去八年，我常常就是不知道她生氣了，我從來都不知道她為甚麼，我每次都是「對不起」、「我錯了」、「你能原諒我嗎？」這些，我都不知道重點在哪兒。當我跟她分開了，我才慢慢想起來，她每次都跟我說，我都沒有放在心上，所以她過去八年就忍很多。」

李施嬅喺選擇「今天的你還想分手嗎」時，佢第一次選擇唔分手，並話：「今天我是非常享受跟車崇健一起，從早上送咖啡給我，我看到他是真的很用心去改變，雖然我真的是不知道，這個改變跟之前是不是一模一樣，但我現在，今天只是享受這一刻。」

節目出街後，唔少網民紛紛留言對李施嬅喺選擇唔分手有意見，例如：「到底看上他什麼啊」、「旁觀者清當局者迷」、「答應太快了……要慢慢磨」、「永遠叫不醒一個裝睡的人」及「天吶 這姐姐是瘋了嗎」等等。

