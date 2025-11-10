再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴

《再見愛人5》截圖

李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。近日播出一集，李施嬅淚灑當場，坦承曾於媒體面前假裝自己好幸福。

李施嬅回憶起一段委屈往事，情緒激動到哽咽，透露曾有一段時期為維持完美形象，喺媒體面前強顏歡笑，偽裝自己過得好幸福，當時面對記者嘅追問，更公開為車崇健講盡好說話，甚至編造故事應付外界：「媒體一直在問我，是不是因為你生病了，他陪在你身邊，所以你要嫁給他？因為那個人可以陪着你，我就是說『對呀 ！他有陪我』，但其實他沒有陪我，因為我不想跟媒體說，其實不是這樣。」

廣告 廣告

李施嬅於2022年出現健康危機，因免疫系統出問題，遵醫囑接受眼部手術，卻因醫生診斷失誤，前後做咗4次。手術過程痛苦漫長，但最令佢心碎嘅係，車崇健當時竟未曾陪伴左右。李施嬅獨自奔波醫院，面對未知恐懼時，內心充滿孤獨：「我真的崩潰哭了，我就說我恨你，我覺得我跟你一起，但是我很孤獨，怎麼可能我花這麼多錢去做手術看醫生，沒有工作，你怎麼可能不問我有沒有，就是金錢上有沒有需要幫忙？這個傷害真的太深了，那個時候我覺得他應該不可以跟我走得很遠了。」然而，車崇健則於節目中罕有表態，承認當時嘅疏忽令佢內疚不已。

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！