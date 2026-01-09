龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
《再見愛人5》李施嬅與車崇健復合成功「下車」 網民：恨鐵不成鋼
李施嬅（Selena）與拍拖8年的健身教練車崇健（Anson）在訂婚4年後，決定於去年初分手。二人一同參加內地真人騷《再見愛人5》，李施嬅最終有選擇「下車」，與車崇健復合成功！
已分手的李施嬅與車崇健於《再見愛人5》互相坦白，亦一度發生口角，不過二人最終和好如初，再做情人。
節目中，萬眾期待李施嬅的選擇，她「下車」後說：「要我相信他，會很難，但是，不是說沒有可能。」鏡頭一轉，來到下車前2分鐘，李施嬅有感而發：「他給到我這十八天，從一個絕望的心，就找到一點點的希望。對我來說，很重要的一個點，可以說服理性的我。」她又謂：「他希望我記得愛的感覺，我看到他能感受到的時候，我覺得挺有希望的。對他，我覺得他盡力了，我覺得他真的是盡力，反正是，起碼有希望。這個希望對人來說，是非常重要的。」她為自己的抉擇解釋：「因為我是一個非常容易心軟的，我不想他不開心，看到他的用心，就是心疼，想要看到他開心，想要抱他，給大家一個機會，可能會更好。」
對於兩人最終復合成功，網民似乎不太看好，如：「恨鐵不成鋼啊」、「怪不得我找不到人嫁，我眼光高得連女明星男朋友都看不上」、「美女吃點好的吧」、「像極了我那不爭氣的閨蜜」及「真心糊塗，真心生氣，姐姐真的多愛自己一點吧」等等。不過都有部分網民祝福：「這對是可以再試試」、「尊重祝福」及「祝福他們，在一起挺好的」等等。
