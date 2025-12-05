再見愛人5｜李施嬅閨蜜胡蓓蔚質問車崇健買樓原因 為姊妹發聲：其實她很難受

《再見愛人5》截圖

李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅和車崇健各自邀請一位「撐腰」好友上節目，李施嬅邀請好閨蜜胡蓓蔚Paisley，而車崇健就邀請好友兼生意夥伴趙沛源Danny。

喺早前嘅集數中，李施嬅透露車崇健喺某年嘅聖誕節表示要送佢一間屋作為禮物，不過呢間屋嘅位置係李施嬅完全唔會考慮嘅地區，而間屋嘅持有人名稱唔係李施嬅，而是車崇健。

廣告 廣告

去到最新一集，車崇健指自己係yes man及sorry man，但胡蓓蔚指車崇健道歉時李施嬅係冇感覺，及直指佢係笨蛋，而車崇健亦承認，導致胡蓓蔚及李施嬅都話無辦法嬲佢。之後胡蓓蔚再問既然知道問題所在，點解8年嚟一直重複，車崇健就話可能與工作有關，唔同意嘅李施嬅隨即問Danny原因，Danny一語道破指佢唔了解個問題係邊。李施嬅講出例子後，胡蓓蔚認為李施嬅冇感受到真正嘅關心，係想對方了解佢嘅生活。

之後胡蓓蔚再重提買樓嘅問題，並表示完全不能理解點解同朋友講，但唔同李施嬅講。李施嬅就話車崇健又講，不過佢明確表示唔喜歡。被問到點解都要買呢間屋嘅時候，車崇健就話「因為我覺得我經濟負擔到，2020年我買了一個房子，買之前有帶她去看過，但是她不喜歡這個區，因為她喜歡在她平常住的地方，買之前買之後都沒有告訴她」。車崇健續話自己加咗一個「高空瑜珈空間」，並認為為李施嬅打造，所以佢就會鍾意。

李施嬅表示當時車崇健話俾佢一個驚喜，然後就車佢去嗰度，然後間屋已經裝修好，裝修成好車崇健嘅風格。車崇健嘅思想係偏向住喺自己買嘅屋，而李施嬅就比較鍾意租樓，因為會比較自由。之後車崇健表示呢間屋週末過來度假，但每個周末過去亦令李施嬅感到很大壓力

胡蓓蔚表示呢個買樓事件係二人關係上嘅一個危險信號：「其實她很難受，但是她沒有在我們面前發你的脾氣，她消化了，然後才告訴我們」，而車崇健亦知道李施嬅好難受。胡蓓蔚續話李施嬅可以共同負擔（房子貸款），但車崇健當初係想自己承擔，並最後認為二人最終分手原因係缺乏溝通，而佢亦好內疚自己做錯好多嘢。

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

《再見愛人5》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！