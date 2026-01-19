再赴台應援 三上悠亞巨胸壓玻璃險走光

【on.cc東網專訊】日本暗黑女神三上悠亞，去年破天荒宣布以「最強外援」身分，加盟台灣職業籃球團啦啦隊後，上周末一連兩日再亮相當地球賽應援。賽前她先到球隊商店，為印上其肖像及啦啦隊服號的週邊產品宣傳。

她以超短浴衣、校服look等多次造型，在球賽中登場打氣，中場休息時又換上白色小背心襯黑色貼身皮褲，大跳性感椅子舞助慶。她在場邊看球賽時，依然吸引觀眾視線。當球隊射罰球時，三上看得太投入，用巨胸壓向玻璃欄杆，豐滿上圍幾乎奪衣而出，令現場觀眾觸目驚心。

