災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
再錄兒童染流感嚴重個案 11歲長期病患女童染甲流併腦病變
衛生署衛生防護中心再接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案。一名有長期病患的11歲女童周一出現發燒、咳嗽和神志模糊，同日被帶往伊利沙伯醫院急症室求診，須留院治理，情況一度嚴重。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型(H3)流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。她目前仍然留醫，但情況已轉趨穩定。初步調查顯示，女童居於海外，於11月20日到港，不曾接種2025/26季度流感疫苗，其家居接觸者暫時沒有病徵。
計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。中心再次敦促家長盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/再錄兒童染流感嚴重個案-11歲長期病患女童染甲流併腦病變/624682?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
女星168cm「體重驟降到49kg」出現嚴重副作用！為健康急增胖：絕不能低於50kg
女團SISTAR前成員昭宥近來因成功大幅減重，再度成為話題焦點。她在11月27日透過個人YouTube頻道《昭宥記SOYOUGI》公開最新身體數據與減重過程，坦言體重驟降後出現姿勢性低血壓惡化、頭暈等副作用，也讓粉絲相當擔心。姊妹淘 ・ 20 小時前
日本第一長壽村都吃這些食物 全部看起來都好好吃啊！
「永生」當然是不可能實現的神話，但注重保養，想要長壽還是有希望的。日本沖繩是世界聞名的長壽區，這裡的「大宜味村」則是個名副其實的長壽村，這個村子約有3500人口，90歲以上的就有80人，這表示他們的老年人普遍身體硬朗，讓人非常羨慕。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
研究揭女性更年期賀爾蒙波動 損腦細胞代謝增阿茲海默症風險
【on.cc東網專訊】女性比男性有較大風險患上阿茲海默症，尤其進入更年期後風險更顯著增加，不過科學界過去一直未能完全解釋當中的具體機制。中文大學一項研究揭示，女性在更年期前期出現的賀爾蒙失衡，會影響腦細胞能量代謝，顯著增加罹患阿茲海默症的風險，研究團隊發現進入更on.cc 東網 ・ 22 小時前
食物安全｜HKTVmall有售開心果醬檢出黃曲霉毒素超標！食安中心呼籲停止食用、或增患癌風險
開心果愛好者要留意！食環署食物安全中心於11月27日公布，透過恆常食物監測計劃，從HKTVmall英式超市抽取來自意大利的開心果醬Convivia Pure Pistachio Paste Deluxe 100%進行檢測，結果顯示樣本每公斤含十五微克黃曲霉毒素，比《食物內有害物質規例》（第132AF章）規定可容許量高出五微克。食物安全中心更指出「天然存在的黃曲霉毒素已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌，長期攝入可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。」Yahoo Food ・ 1 天前
研究指「生蛇」疫苗或助減慢認知退化 降低相關死亡風險 具預防及治療潛力︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一項最新研究指出，帶狀疱疹疫苗除了可預防相關病毒感染外，或有助減慢認知退化速度，並降低患者因認知障礙症帶來的死亡風險。Yahoo 健康 ・ 18 小時前
糖尿病︱雅培 FreeStyle Libre 3 血糖監測儀讀數錯誤 全球 7 人死亡 香港有售︱Yahoo
【Yahoo健康】美國食品及藥物管理局（FDA）發出警示，指部分雅培旗下的 FreeStyle Libre 3 及 FreeStyle Libre 3 Plus 血糖監測儀出現讀數偏低問題，全球已有至少 7 人死亡，超過 700 宗嚴重受傷個案與事件相關。在香港亦有公司及拍賣網站售賣該產品，名稱為「雅培瞬感3 FreeStyle Libre 3無痛血糖掃描檢測傳感器」。Yahoo 健康 ・ 18 小時前
流感︱11 歲女童染流感情況一度嚴重 甲型流感併發腦病變 未曾接種流感疫苗︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（3 日）再接獲一宗兒童感染流感嚴重個案，已是連續兩日錄得相關個案。中心呼籲家長應盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗，強調是預防流感及其併發症的其中一個最有效方法，亦能減低出現重症及死亡的風險。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
六個月大女嬰流感併發嚴重肺炎和敗血性休克 情況嚴重
【Now新聞台】再有兒童感染流感後情況嚴重。 衞生防護中心指，該名六個月大女嬰本身有長期病患，上周六出現發燒，同日在那打素醫院留院治療，因病情惡化，再轉到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。她的鼻咽拭子樣本證實對甲型流感呈陽性反應，同時併發嚴重肺炎和敗血性休克。女嬰未有接種流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，病況輕微。本港至今累計24宗兒童流感嚴重個案，當中三人死亡。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中國生物製藥(01177)「羅替高汀貼片」獲批上市
中國生物製藥(01177)宣佈，集團開發的「羅替高汀貼片」（商標名：羅菲定®）已獲得中國國家藥品監督管理局的上市批准，用於早期特發性帕金森病症狀及體徵的單藥治療，或與左旋多巴聯合用於病程中的各個階段。帕金森病是中老年常見的神經退行性疾病，《中國帕金森病報告2025》顯示，國內現存帕金森病患病人數超過500萬例。除動作遲緩、肌強直、靜止性震顫、姿勢平衡障礙等運動症狀外，疾病表現常伴有嗅覺障礙、睡眠行為異常、抑鬱焦慮、便秘等多種非運動症狀。 (WL)infocast ・ 18 小時前
復星醫藥(02196.HK)控股子公司肝素鈉注射液藥品註冊申請獲受理
復星醫藥(02196.HK)公布，控股子公司蘇州二葉就肝素鈉注射液的藥品註冊申請獲國家藥品監督管理局受理。 該藥品為集團自主研發的化學藥品，擬用於防治靜脈血栓及肺栓塞、預防接受腹胸外科大手術或其他原因有血栓栓塞疾病風險的患者的深部靜脈栓塞和肺栓塞、心房顫動伴隨栓塞的治療、治療急性及慢性消耗性凝血病(瀰散性血管內凝血)、預防動脈及心臟手術中發生凝血、防治外周動脈栓塞、及輸血、體外循環及透析中的抗凝劑。 截至今年10月，蘇州二葉現階段針對該藥品的累計研發投入約861萬元人民幣。(sl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
旺山旺水(02630.HK)與先聲藥業就VV116新適應症訂立許可協議
旺山旺水(02630.HK)公布，公司與先聲藥業(02096.HK)就VV116新適應症訂立許可協議。根據該協議，公司將授予先聲藥業VV116在大中華區抗呼吸道合胞病毒(RSV)感染以及抗人偏肺病毒(HMPV)感染適應症的獨家許可權益。 VV116是一款口服新型核苷前藥，已於2023年1月獲國家藥品監督管理局附條件上市批准，並於2025年1月由附條件上市批准轉為常規批准，用於治療輕中度新冠病毒感染。現有研究顯示，VV116具有廣譜抗病毒活性，對包括RSV在內的多種RNA病毒均表現出良好抑制作用。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
北京市疾控中心：流感處高峰期 惟強度或已達峰
內地傳媒報道，北京市疾控中心表示，北京正處於流感高峰期，但流感活動強度可能已達峰，上升趨勢已減慢。疾控中心指，今次流感流行病毒株為甲型H3N2亞型，佔比為99.8%，當前北京呼吸道傳染病以流感為主，未出現流感與其他呼吸道傳染病的疊加流行。全市發熱門診就診人數低於前兩年高峰水平。今年10月底以來，北京流感活動度持續上升，在11月中旬進入流行期，較2024年至2025年的流行季提前約4周。疾控中心提醒長者等重點人群，注意防範感染後加重基礎疾病的風險。 (ST)infocast ・ 18 小時前
西班牙新增7宗非洲豬瘟病例
西班牙農業部表示，在加泰羅尼亞自治區首府巴塞羅那附近，再發現7隻感染非洲豬瘟的野豬屍體，令總確診病例增至9宗。最新發現7隻野豬屍體的地點，非常接近上周首次發現2宗病例的地區，當局對感染範圍半徑20公里內的豬場進行檢查後，未發現相關病變。歐盟執行委員會獸醫緊急應變小組已加入防疫工作，評估已經實施的措施並提出建議，期望盡快控制疫情。今次是1994年以來西班牙首次出現非洲豬瘟病例。 (ST)#西班牙 #非洲豬瘟 (ST)infocast ・ 22 小時前
藥捷安康(02617)：替恩戈替尼片獲內地批准納入優先審評品種名單
藥捷安康-B(02617.HK)宣布，替恩戈替尼片已獲國家藥監局批准納入優先審評品種名單，擬定適應症為：用於既往至少接受過一種系統性治療和FGFR抑制劑治療的晚期、轉移性或不可手術切除的膽管癌成人患者的治療。此前，替恩戈替尼已獲NMPA授予治療膽管癌的突破性治療品種認定。 (ST)infocast ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 16 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 3 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 14 小時前