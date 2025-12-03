再錄兒童染流感嚴重個案 11歲長期病患女童染甲流併腦病變

衛生署衛生防護中心再接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案。一名有長期病患的11歲女童周一出現發燒、咳嗽和神志模糊，同日被帶往伊利沙伯醫院急症室求診，須留院治理，情況一度嚴重。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型(H3)流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。她目前仍然留醫，但情況已轉趨穩定。初步調查顯示，女童居於海外，於11月20日到港，不曾接種2025/26季度流感疫苗，其家居接觸者暫時沒有病徵。

廣告 廣告

計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。中心再次敦促家長盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/再錄兒童染流感嚴重個案-11歲長期病患女童染甲流併腦病變/624682?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral