冒牌水詐騙政府案｜林智遠：如發現有貪污、訛騙須向執法部門匯報

【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，審計署署長林智遠出席本台節目《時事全方位》時指，因案件與招標有關，因此調查在帳目審計的範疇下，條例賦予的權力及認受性較大，若發現有人為錯誤亦會向公眾交代。

審計署署長林智遠：「如果你發覺到有任何人牽涉到犯法、貪污或錢銀轇轕、訛騙，其實審計司自己有責任，根據國際審計準則265，需要向相關法庭匯報。換句說話說，不是只向管理層、特首，甚至要主動向相關執法機構公布。不論在制度上、內部監控上，或在制度、監控上都健全，但有些人做事時有錯漏，我們都會關注、適當交代。」

