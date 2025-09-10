冒牌水詐騙政府案｜許正宇：檢視採購時如何加強部門溝通

【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案令社會質疑政府內部採購機制，財經事務及庫務局局長許正宇指，由他領導檢討機制的專責小組上月已召開第一次會議，會檢視採購時如何加強各部門的溝通。

財經事務及庫務局局長許正宇：「例如今次大家較關注的事件，都是同一機構與幾個部門有採購關係，所以下一步，我們其中一個在想的方向是，如何在政府層面，不只是個別部門層面，能加強信息共享工作，令每個部門即使個別做採購工作，若牽涉共通、大家有用的有關相關企業或採購的信息，可以更有效分享。」

