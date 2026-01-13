冒牌水詐騙政府案｜鑫鼎鑫董事被加控企圖欺詐 使用虛假文書副本多項交替控罪

【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，供應商鑫鼎鑫董事被加控企圖欺詐等罪，案件押後至3月10日再訊。

早前已被控詐騙的鑫鼎鑫董事呂子聰在東區裁判法院再提堂，他涉嫌訛稱其公司鑫鼎鑫供應廣州樂百氏分公司樽裝水，誘使物流署批出近5300萬元標書，並向署方提供虛假水樣本檢測報告，被加控企圖欺詐及使用虛假文書副本多項交替控罪。

署理主任裁判官將案件押後至3月10日處理，轉介至區域法院。另外，新增控罪亦會與食環署向鑫鼎鑫發出的傳票一併處理，被告須繼續還柙。

#要聞