冒牌水風波｜審計署：鑫鼎鑫交明顯懷疑虛假文件 物流署僅要求重交

【Now新聞台】政府6月向鑫鼎鑫批出為期36個月的合約，估計價值近5300萬元。審計署審查發現，鑫鼎鑫在投標初期已出現明顯詐騙跡象，但物流署人員欠缺防騙意識，只要求重新提交文件，亦無進行財政審核。

審計署審查發現，鑫鼎鑫在投標初期已出現明顯詐騙跡象。鑫鼎鑫在4月投標時首次提交兩份文件，製造商名稱是「樂百氏」，但印章公司名稱則是「百氏」，物流署沒有向執法機構舉報，也沒有直接聯絡製造商，僅在5月要求鑫鼎鑫重新提交文件，在收到經修訂的文件後，物流署再沒有追問，6月向鑫鼎鑫批出合約。

7月至8月期間，鑫鼎鑫送出大量標籤不合規的水桶，有超過20個決策局或部門投訴鑫鼎鑫未繳交100萬元合約按金、送水延誤、未能處理訂水等問題，但物流署從沒行使權利發出退貨通知書或終止合約及按合約採取行動。

鑫鼎鑫在8月11日提交水質檢測報告，物流署同日批准更改合約。香港標準及檢定中心在翌日回覆指，從沒有發出有關檢測報告，指報告無效。雖然懷疑是虛假文件，物流署只要求鑫鼎鑫重新提交有效的檢測報告。物流署在8月19日才終止鑫鼎鑫的合約。

審計署又指，物流署知悉鑫鼎鑫只有3名員工，並無向政府提供樽裝水紀錄，但物流署並無對鑫鼎鑫進行財政審核。物流署回覆指，合約性質只屬供應物料，不進行財政審核符合採購規例。

另外，鑫鼎鑫董事呂子聰2023年涉詐騙案被捕，但他提交的聲明書聲稱自己在截標日前五年並無定罪紀錄。物流署回覆審計署指，對於查核投標者的定罪紀錄並無相關指引，投標者亦毋須同意查核紀錄。

審計署向物流署提出多項建議，包括要求投標者提供證明文件證明符合食安建議、訂明核實投標文件真偽的程序、加強盡職調查及基本要求檢查、檢視財政審核規定等。

