冒船公司製假網站作幽靈貿易 5人被捕 涉洗黑錢89億

洗黑錢

犯罪集團偽冒船公司製作假網站進行「幽靈貿易」，所顯示的船務資訊、貿易文件、買賣記錄全為偽造，目的是營造出有貿易活動，偽裝有貿易收入，企圖瞞過銀行審查，將黑錢洗白。海關上周採取行動，拘捕5人，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)，4年內清洗89億元黑錢。

海關上周四在北角帶走疑犯，拘捕了2男3女，年齡介乎28至59歲，全部是本地人。行動中，海關突擊搜查全港多個處所，包括3個住宅單位及3個商業處所，檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、支票簿和貿易文件等，並凍結及密切監察被捕人士名下合共約5,500萬元資產。

海關昨交代案情，調查發現不法集團進行「幽靈貿易」，並首次發現不法集團偽冒真實的船公司網站，向銀行報稱公司從事服裝、海鮮等交易，並提交虛假交易文件，營造出存在的貿易活動假象。當銀行職員在假網站輸入提單號碼查核時，會獲得虛假船務訊息，但信以為真，於是通過銀行轉帳審查，令黑錢洗白，涉案的3間公司從沒有出入境報關紀錄。

海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查，發現3人於2022年1月至本月，在本地14間銀行開設29個公司及個人銀行帳戶，處理超過3,700宗可疑交易，涉款約89億元。

海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝稱，「幽靈貿易」為現實中根本不存在的貿易，亦無貨物真實的進出口，不法分子只是將假文件、假合約製造成買賣記錄，從而將黑錢假裝成合法貿易收入。他指，集團所接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東、非洲等地的公司，在收到資金後亦會短時間內將資金匯到幾間找換店及多個戶口。

蔡劍輝表示，會循資金來源繼續調查，不排除有更多人被捕。當局一直跟銀行有溝通機制，銀行審查交易時發現有可疑，海關會跟進調查。海關提醒市民，利用個人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。

