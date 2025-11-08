結業潮｜冒險樂園疑再有分店結業 網民指「掟彩虹揸咁正，趕客」

冒險樂園疑再有分店結業(FB美國冒險樂園關注組圖片)

冒險樂園早前逆市擴張，不過亦捲入多宗「掟彩虹」風波，近日有網民發現元朗朗屏商場分店已圍上圍板，相信已經結業。

網民近日在Facebook「美國冒險樂園關注組」分享圖片，看到原本位於朗屏商場的分店突然封場圍板。翻查官網資料，朗屏商場分店已「消失」，元朗區目前只剩元朗廣場一間分店。

其餘營業中的冒險樂園分店

網民不滿「掟彩虹揸咁正」

有網民分析「死因」，主要圍繞「掟彩虹」。網民指「掟彩虹根本暴利，揸咁正，趕客最onX」，「根本獎品都唔值錢，執咁正咪無人玩」、「上次去夜晚完全冇客人玩，得職員試機」、「成日行過都冇人」，亦有人認為「其實冒險樂園已經走下坡好耐」，指店內缺乏新遊戲設施，難以吸引年輕玩家。

