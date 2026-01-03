冚紅磡工廈百家樂賭檔 拘25人包括2女負責人

【on.cc東網專訊】九龍城區警員展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多個場所。根據線報及經深入調查後，今日(3日)凌晨約2時展開反非法賭博行動，突擊搜查紅磡旭日街一工廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。人員在單位內檢獲兩張百家樂賭枱、約27萬元現金賭款、約值15萬元籌碼及一批賭具。

行動中，單位內共有25人被拘捕，包括兩名年齡分別為50歲和57歲的女負責人，涉嫌「管理賭博場所」和「協助經營賭博場所」。另外8名本地男子、6名內地男子、8名本地女子及1名內地女子，年齡介乎23歲至78歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

