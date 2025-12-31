冠軍獎金1億日圓的國際大賽「闇影詩章WGP 2025 Grand Finals」報導！冠軍是DFM / Yuuri選手

2025年12月28日(日)，於PACIFICO橫濱舉辦了「Shadowverse World Grand Prix 2025 Grand Finals(以下簡稱：闇影詩章WGP 2025 Grand Finals)」。

作為Cygames開發及營運的超人氣次世代手機卡牌遊戲「Shadowverse: Worlds Beyond(以下簡稱：闇影詩章WB)」的首場國際大賽而備受矚目。

在此為您送上現場照片及賽況。

「闇影詩章WGP 2025 Grand Finals」報導

晉級「闇影詩章WGP 2025 Grand Finals」的是以上8名選手。

其中有隸屬職業隊伍的選手，也有憑個人實力一路打上來的個人選手。

所有人都在相同條件下戰鬥，目標是冠軍的榮譽與1億日圓獎金。

此外，各選手的牌組可從「闇影詩章WGP」特設網站確認。

準決賽第1場 DFM / Yuuri 對 crowd

crowd選手

Yuuri選手

龍族使玩家之間的對決，在8強選手中採用龍族的僅有這兩人。

第1局 DFM / Yuuri(秘術巫師) 對 crowd(秘術巫師)

第1局是雙方都選擇了秘術巫師的鏡像對決。

crowd選手從序盤開始就抽到2張「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」和2張「天司長的後繼・桑德楓」這樣的沉重手牌，但仍順利累積土之印數量。

另一方面，Yuuri選手在包含「堅剛鍊金術師・諾曼」進化的同時削減體力，並透過「天司長的後繼・桑德楓」的解放奧義與超進化將體力削至剩2。

接招的crowd選手試圖從2張「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」的盤面逆轉，但仍差臨門一腳，Yuuri選手以「秘術大典」和超進化的吹飛效果取得擊殺。

第2局 DFM / Yuuri(進化龍族) 對 crowd(疾馳龍族)

第2局在牌組選擇也備受關注的情況下，crowd選手成功以疾馳龍族對上了Yuuri選手的進化龍族。

一般認為是疾馳龍族有利的對局，但雙方持續無法提升PP的狀況。

面對Yuuri選手使用「隨處可見的普通女孩・梅格」構成的強力盤面，crowd選手雖試圖應對，但接連的盤面展開顯現出資源不足。

crowd選手在終盤終於抽到「炎之理・威爾納斯」，但Yuuri選手以「天司長的後繼・桑德楓」取得擊殺。

Yuuri選手取得了晉級決賽的賽點。

crowd選手與Yuuri選手

第3局 DFM / Yuuri(財寶皇家) 對 crowd(秘術巫師)

第3局是Yuuri選手選擇財寶皇家，crowd選手選擇秘術巫師。

面對從序盤就順利累積土之印數量的crowd選手，Yuuri選手遲遲無法抽到「篡奪的繼承者・辛瑟萊茲」的狀況持續。

趁著這個空檔，crowd選手以「堅剛鍊金術師・諾曼」構築出強力的盤面，但Yuuri選手在緊接著的回合抽中了「篡奪的繼承者・辛瑟萊茲」，勉強度過危機。

雖然局勢一度傾向Yuuri選手，但crowd選手的「天司長的後繼・桑德楓」再次將局勢拉回並取得擊殺。

背水一戰的crowd選手扳回一局。

第4局 DFM / Yuuri(財寶皇家) 對 crowd(疾馳龍族)

第4局Yuuri選手持續選擇財寶皇家，crowd選手選擇疾馳龍族。

面對從序盤就以「剎那的快速劍士」削減體力的Yuuri選手，crowd選手持續無法提升PP。

乘著這股氣勢的Yuuri選手以奧丁的疾馳打點決定了擊殺，確定了晉級決賽。

賽後訪談

― 你是在思考著什麼進行戰鬥的呢？

Yuuri選手: 雖然有點在意疾馳龍族和進化龍族的相性，但我想著自己在積分對戰等模式中已累積了許多對局經驗來戰鬥。

結果上感覺贏得很順利，真是太好了。

― 第3局是場難以預料走向的拉鋸戰

Yuuri選手: 因為已經先拿下一勝，所以心情上比較輕鬆，但我提醒自己要小心別大意，並謹慎地進行遊戲。

雖然一直處於後手不利的狀況，但我想我還是能抓住贏面的。

― 再拿下一勝就是世界冠軍了。請說一句話

Yuuri選手: 既然都來到這裡了，我絕對要贏！請多多支持！

準決賽第2場 YFM / あぐのむ 對 Mishadow51

あぐのむ選手與Mishadow51選手

Mishadow51選手採用了聖蹟主教。

對上的あぐのむ選手則是8強中唯一採用復仇者的選手。

第1局 YFM / あぐのむ(秘術巫師) 對 Mishadow51(秘術巫師)

第1局是秘術巫師鏡像。

雙方都以還不錯的步調累積土之印數量。

面對以「堅剛鍊金術師・諾曼」推進強力盤面展開的あぐのむ選手，Mishadow51選手將保留進化權視為最優先。

在あぐのむ選手打出「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」的反擊回合，Mishadow51選手也打出了「絕盡的顯現・萊歐」，展開了華麗的場面。

Mishadow51選手更透過「堅剛鍊金術師・諾曼」的大量抽牌補充資源，並順勢壓制，由Mishadow51選手先拿下一勝。

第2局 YFM / あぐのむ(秘術巫師) 對 Mishadow51(財寶皇家)

第2局あぐのむ選手繼續使用秘術巫師，對上的Mishadow51選手則選擇財寶皇家。

あぐのむ選手在累積土之印數量上陷入苦戰，另一方面，Mishadow51選手則以「剎那的快速劍士」和「真紅與群青・潔塔&貝亞特麗克絲」削減體力。

Mishadow51選手以「常在戰場・影光」的超進化及「黃金小劍」「空絕殘光」的打點，在第7回合展現了精彩的擊殺，取得了勝利。

あぐのむ選手

第3局 YFM / あぐのむ(秘術巫師) 對 Mishadow51(聖蹟主教)

あぐのむ選手在第3局也繼續使用秘術巫師，Mishadow51選手則打出最後的聖蹟主教。

Mishadow51選手在第4回合直接抽到「絕望的顯現・馬文」，讓會場也為之騷動，あぐのむ選手被迫陷入更艱難的苦戰。

在持續受到「絕望的顯現・馬文」聖蹟傷害的艱難局勢中，あぐのむ選手成功打出了第二張「絕盡的顯現・萊歐」。

あぐのむ選手以成本降低的從者進行盤面展開，取回了局勢。對此，Mishadow51選手雖以「瘋狂恩寵」成功撐住並恢復，但あぐのむ選手以「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」超進化與「天司長的後繼・桑德楓」的解放奧義，展現了堪稱職業選手意志的精彩OTK擊殺。

第4局 YFM / あぐのむ(模式復仇者) 對 Mishadow51(聖蹟主教)

第4局是あぐのむ選手的模式復仇者對上Mishadow51選手的聖蹟主教。

雙方持續進行盤面展開與應對的攻防，但あぐのむ選手遲遲無法抽到關鍵卡「混融的繼承者・夏姆＝娜庫亞」。

在膠著狀態持續中，第9回合抽到「混融的繼承者・夏姆＝娜庫亞」時，會場響起了歡呼聲。

あぐのむ選手展開了模式復仇者的強力盤面，贏下了這場長達15回合的長期戰。

第5局 YFM / あぐのむ(財寶皇家) 對 Mishadow51(聖蹟主教)

BO5最後的第5局是あぐのむ選手的財寶皇家對上Mishadow51選手的聖蹟主教。

雙方都展現了可說是理想的抽牌，展開了非常快速的比賽節奏。

Mishadow51選手在第8回合集齊了5種聖蹟，並成功以「絕望奔流」拖延時間。

更透過「試煉石板」抽到僅差1張的「瘋狂恩寵」，會場響起歡呼，Mishadow51選手也展現了後仰的反應。

あぐのむ選手展現了職業選手的鬥志，但最終仍不敵「絕之甘露」「輝耀失意」的擊殺。

Mishadow51選手漂亮地確定了晉級決賽。

Mishadow51選手

― 請告訴我們你現在最真實的心情

Mishadow51選手: 真的難以置信。

我覺得和あぐのむ選手進行了一場激烈的戰鬥。

我們的牌組都很不錯，但尤其是在最後一場戰鬥中，我的運氣比較好。

― 再贏一場就是世界冠軍了。請告訴我們你的決心

Mishadow51選手: 我想全力以赴戰鬥到最後。

Yuuri選手雖然也很強，但我期待這場對戰。

決賽 Mishadow51 對 DFM / Yuuri

Yuuri選手與Mishadow51選手

漫長戰鬥的終點，是冠軍的榮譽與1億日圓獎金。

由Shadowverse NetEase Championship 2025冠軍Mishadow51選手，對上Shadowverse Extra Championship 2025 愛知大會冠軍DFM / Yuuri選手。

不論結果是笑是淚，這都是最後的戰鬥了。

第1局 Mishadow51(秘術巫師) 對 DFM / Yuuri(秘術巫師)

這是至今為止無論在練習或大賽中都累積了驚人對局數的戰鬥。

首先從雙方秘術巫師鏡像開始。

雙方在最初期都累積了土之印數量，但Mishadow51選手的「辛苦旅途・米蕾優&莉潔特」連續2回合出現，賺取了進化次數。

對上後手的Yuuri選手則在第6回合以「魔法藥劑師・潘妮洛普」的超進化成功抽到「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」等，雙方互不相讓。

面對後手第7回合額外PP時展開的「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」，Mishadow51拚命試圖削減土之印數量，但Yuuri選手以超進化與「天司長的後繼・桑德楓」先拿下一勝。

Yuuri選手

第2局 Mishadow51(秘術巫師) 對 DFM / Yuuri(進化龍族)

Mishadow51選手以「憧憬的魔女・梅爾薇」、「魔法藥劑師・潘妮洛普」、「理光天宮・雪絨花」等進行橫向展開。

對上的Yuuri選手則從額外PP的「龍之啟示」開始，以「乾絕的顯現・吉爾涅莉婕」應對。

接著在第7回合，在2張守護的掩護下，超進化的「勇壯的墮天使・奧莉維亞」坐鎮的盤面形成，但Mishadow51選手以「調香魔術師」「鍊金閃光」「秘術大典」全部處理掉。

更在下一回合，即使面對「絕盡的顯現・萊歐」即將登場的局勢，Yuuri選手仍不減攻勢，以「銀冰吐息」試圖提升成本，並以「庇護的智龍」「榮弦天宮・龍鳳」構築出驚人的盤面，連Mishadow51選手也為之鼓掌。

Yuuri選手結合「天司長的後繼・桑德楓」拿下了第二勝。

Mishadow51選手

第3局 Mishadow51(財寶皇家) 對 DFM / Yuuri(財寶皇家)

面對Yuuri選手最後的財寶皇家，Mishadow51選手也以財寶皇家應戰，展開極度火熱的對局。

如鏡像對決一般，握有好手牌的Yuuri選手領先一步進入中盤。

Mishadow51選手也持續保持2體展開以施加壓力，但Yuuri選手以保留著的「篡奪的繼承者・辛瑟萊茲」確實地削減體力。

終盤是雙方都必須考慮到「雷維翁迅雷・阿爾貝爾」的行動，溫存著的超進化使用方法存在著無數選擇的場面。

Yuuri選手雖然沒能抽到「雷維翁迅雷・阿爾貝爾」，但仍以「真紅與群青・潔塔&貝亞特麗克絲」「空絕殘光」「剎那的快速劍士」進一步削減體力。

對上的Mishadow51選手因為在前一回合的處理中用盡了超進化，所以即使以「雷維翁迅雷・阿爾貝爾」「空絕殘光」也只能削減10點體力，因此差了1點。

緊接著，對Yuuri選手而言如同最終祝福般的抽牌「雷維翁迅雷・阿爾貝爾」到來，取得了擊殺。

漂亮地成為「闇影詩章WB」初代世界冠軍的是Yuuri選手。

Yuuri選手

― 你成為了世界第一。請告訴我們現在的心情

Yuuri選手: 非常開心。

― 特別是最後一場比賽，你的表現像是進入了「領域」狀態

Yuuri選手: 我覺得第1局、第2局打得還不錯，但第3局呢。

最後如果對「剎那的快速劍士」使用超進化的話，或許就能化解「觸手啃咬」的輸面。

這點算是反省點，也讓我覺得「闇影詩章WB」果然很深奧。

― 即使成為了世界第一仍有反省點

Yuuri選手: 我對這次的結果是滿意的，但要說自己的所有操作是否都完美，那可能有點疑問。

我今後也想繼續提升「闇影詩章WB」的實力。

― 我想也有過艱難的時刻，支持你的是什麼呢？

Yuuri選手: 我本來決定即使沒有一個人為我加油，我也要努力，所以我認為加油不一定會成為力量。

雖然是這麼想的，但果然收到了許多人的支持，也有人來到會場。

那確實成為了我的力量。

― DFM團隊成員的存在是？

Yuuri選手: 感情好是當然的，但我們是能互相提升的關係。

尤其是mill曾一起參加世界大賽，也進行過很多次房間對戰。

mill和Spicies擁有一些我所沒有的視角，我覺得我從他們那裡學到了很多東西。

― 你從「闇影詩章WB」最速的大師階級一路奔馳到了世界冠軍

Yuuri選手: 自從「闇影詩章WB」發行以來，日子過得非常緊湊。

因為「闇影詩章WB」是非常棒的遊戲，所以我能非常開心地持續玩到現在。

― 對你來說，「Shadowverse」是什麼？

Yuuri選手: 當初是因為想和強者對戰而開始玩「Shadowverse」，但不知不覺就能以職業選手的身分走到這一步。

因為今天大幅佔據了我生涯收入的份額……嗯，這就是人生吧。