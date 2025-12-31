《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
冠軍獎金1億日圓的國際大賽「闇影詩章WGP 2025 Grand Finals」報導！冠軍是DFM / Yuuri選手
2025年12月28日(日)，於PACIFICO橫濱舉辦了「Shadowverse World Grand Prix 2025 Grand Finals(以下簡稱：闇影詩章WGP 2025 Grand Finals)」。
作為Cygames開發及營運的超人氣次世代手機卡牌遊戲「Shadowverse: Worlds Beyond(以下簡稱：闇影詩章WB)」的首場國際大賽而備受矚目。
在此為您送上現場照片及賽況。
「闇影詩章WGP 2025 Grand Finals」報導
crowd(@crowd_sv): 皇家、巫師、龍族
elgenubi(@dragonboy_1020): 精靈、皇家、巫師
DFM / Yuuri(@yuuri8540): 皇家、巫師、龍族
Yuto Fujiwara: 精靈、皇家、巫師
TK / shincha(@aketateshincha): 皇家、巫師、主教
Mishadow51: 皇家、巫師、主教
DNF / ReRoll(@Rain02112738051): 巫師、主教、超越者
YFM / あぐのむ(@agunomomoclo): 皇家、巫師、復仇者
晉級「闇影詩章WGP 2025 Grand Finals」的是以上8名選手。
其中有隸屬職業隊伍的選手，也有憑個人實力一路打上來的個人選手。
所有人都在相同條件下戰鬥，目標是冠軍的榮譽與1億日圓獎金。
此外，各選手的牌組可從「闇影詩章WGP」特設網站確認。
準決賽第1場 DFM / Yuuri 對 crowd
龍族使玩家之間的對決，在8強選手中採用龍族的僅有這兩人。
第1局 DFM / Yuuri(秘術巫師) 對 crowd(秘術巫師)
第1局是雙方都選擇了秘術巫師的鏡像對決。
crowd選手從序盤開始就抽到2張「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」和2張「天司長的後繼・桑德楓」這樣的沉重手牌，但仍順利累積土之印數量。
另一方面，Yuuri選手在包含「堅剛鍊金術師・諾曼」進化的同時削減體力，並透過「天司長的後繼・桑德楓」的解放奧義與超進化將體力削至剩2。
接招的crowd選手試圖從2張「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」的盤面逆轉，但仍差臨門一腳，Yuuri選手以「秘術大典」和超進化的吹飛效果取得擊殺。
第2局 DFM / Yuuri(進化龍族) 對 crowd(疾馳龍族)
第2局在牌組選擇也備受關注的情況下，crowd選手成功以疾馳龍族對上了Yuuri選手的進化龍族。
一般認為是疾馳龍族有利的對局，但雙方持續無法提升PP的狀況。
面對Yuuri選手使用「隨處可見的普通女孩・梅格」構成的強力盤面，crowd選手雖試圖應對，但接連的盤面展開顯現出資源不足。
crowd選手在終盤終於抽到「炎之理・威爾納斯」，但Yuuri選手以「天司長的後繼・桑德楓」取得擊殺。
Yuuri選手取得了晉級決賽的賽點。
第3局 DFM / Yuuri(財寶皇家) 對 crowd(秘術巫師)
第3局是Yuuri選手選擇財寶皇家，crowd選手選擇秘術巫師。
面對從序盤就順利累積土之印數量的crowd選手，Yuuri選手遲遲無法抽到「篡奪的繼承者・辛瑟萊茲」的狀況持續。
趁著這個空檔，crowd選手以「堅剛鍊金術師・諾曼」構築出強力的盤面，但Yuuri選手在緊接著的回合抽中了「篡奪的繼承者・辛瑟萊茲」，勉強度過危機。
雖然局勢一度傾向Yuuri選手，但crowd選手的「天司長的後繼・桑德楓」再次將局勢拉回並取得擊殺。
背水一戰的crowd選手扳回一局。
第4局 DFM / Yuuri(財寶皇家) 對 crowd(疾馳龍族)
第4局Yuuri選手持續選擇財寶皇家，crowd選手選擇疾馳龍族。
面對從序盤就以「剎那的快速劍士」削減體力的Yuuri選手，crowd選手持續無法提升PP。
乘著這股氣勢的Yuuri選手以奧丁的疾馳打點決定了擊殺，確定了晉級決賽。
賽後訪談
― 你是在思考著什麼進行戰鬥的呢？
Yuuri選手: 雖然有點在意疾馳龍族和進化龍族的相性，但我想著自己在積分對戰等模式中已累積了許多對局經驗來戰鬥。
結果上感覺贏得很順利，真是太好了。
― 第3局是場難以預料走向的拉鋸戰
Yuuri選手: 因為已經先拿下一勝，所以心情上比較輕鬆，但我提醒自己要小心別大意，並謹慎地進行遊戲。
雖然一直處於後手不利的狀況，但我想我還是能抓住贏面的。
― 再拿下一勝就是世界冠軍了。請說一句話
Yuuri選手: 既然都來到這裡了，我絕對要贏！請多多支持！
準決賽第2場 YFM / あぐのむ 對 Mishadow51
Mishadow51選手採用了聖蹟主教。
對上的あぐのむ選手則是8強中唯一採用復仇者的選手。
第1局 YFM / あぐのむ(秘術巫師) 對 Mishadow51(秘術巫師)
第1局是秘術巫師鏡像。
雙方都以還不錯的步調累積土之印數量。
面對以「堅剛鍊金術師・諾曼」推進強力盤面展開的あぐのむ選手，Mishadow51選手將保留進化權視為最優先。
在あぐのむ選手打出「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」的反擊回合，Mishadow51選手也打出了「絕盡的顯現・萊歐」，展開了華麗的場面。
Mishadow51選手更透過「堅剛鍊金術師・諾曼」的大量抽牌補充資源，並順勢壓制，由Mishadow51選手先拿下一勝。
第2局 YFM / あぐのむ(秘術巫師) 對 Mishadow51(財寶皇家)
第2局あぐのむ選手繼續使用秘術巫師，對上的Mishadow51選手則選擇財寶皇家。
あぐのむ選手在累積土之印數量上陷入苦戰，另一方面，Mishadow51選手則以「剎那的快速劍士」和「真紅與群青・潔塔&貝亞特麗克絲」削減體力。
Mishadow51選手以「常在戰場・影光」的超進化及「黃金小劍」「空絕殘光」的打點，在第7回合展現了精彩的擊殺，取得了勝利。
第3局 YFM / あぐのむ(秘術巫師) 對 Mishadow51(聖蹟主教)
あぐのむ選手在第3局也繼續使用秘術巫師，Mishadow51選手則打出最後的聖蹟主教。
Mishadow51選手在第4回合直接抽到「絕望的顯現・馬文」，讓會場也為之騷動，あぐのむ選手被迫陷入更艱難的苦戰。
在持續受到「絕望的顯現・馬文」聖蹟傷害的艱難局勢中，あぐのむ選手成功打出了第二張「絕盡的顯現・萊歐」。
あぐのむ選手以成本降低的從者進行盤面展開，取回了局勢。對此，Mishadow51選手雖以「瘋狂恩寵」成功撐住並恢復，但あぐのむ選手以「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」超進化與「天司長的後繼・桑德楓」的解放奧義，展現了堪稱職業選手意志的精彩OTK擊殺。
第4局 YFM / あぐのむ(模式復仇者) 對 Mishadow51(聖蹟主教)
第4局是あぐのむ選手的模式復仇者對上Mishadow51選手的聖蹟主教。
雙方持續進行盤面展開與應對的攻防，但あぐのむ選手遲遲無法抽到關鍵卡「混融的繼承者・夏姆＝娜庫亞」。
在膠著狀態持續中，第9回合抽到「混融的繼承者・夏姆＝娜庫亞」時，會場響起了歡呼聲。
あぐのむ選手展開了模式復仇者的強力盤面，贏下了這場長達15回合的長期戰。
第5局 YFM / あぐのむ(財寶皇家) 對 Mishadow51(聖蹟主教)
BO5最後的第5局是あぐのむ選手的財寶皇家對上Mishadow51選手的聖蹟主教。
雙方都展現了可說是理想的抽牌，展開了非常快速的比賽節奏。
Mishadow51選手在第8回合集齊了5種聖蹟，並成功以「絕望奔流」拖延時間。
更透過「試煉石板」抽到僅差1張的「瘋狂恩寵」，會場響起歡呼，Mishadow51選手也展現了後仰的反應。
あぐのむ選手展現了職業選手的鬥志，但最終仍不敵「絕之甘露」「輝耀失意」的擊殺。
Mishadow51選手漂亮地確定了晉級決賽。
― 請告訴我們你現在最真實的心情
Mishadow51選手: 真的難以置信。
我覺得和あぐのむ選手進行了一場激烈的戰鬥。
我們的牌組都很不錯，但尤其是在最後一場戰鬥中，我的運氣比較好。
― 再贏一場就是世界冠軍了。請告訴我們你的決心
Mishadow51選手: 我想全力以赴戰鬥到最後。
Yuuri選手雖然也很強，但我期待這場對戰。
決賽 Mishadow51 對 DFM / Yuuri
漫長戰鬥的終點，是冠軍的榮譽與1億日圓獎金。
由Shadowverse NetEase Championship 2025冠軍Mishadow51選手，對上Shadowverse Extra Championship 2025 愛知大會冠軍DFM / Yuuri選手。
不論結果是笑是淚，這都是最後的戰鬥了。
第1局 Mishadow51(秘術巫師) 對 DFM / Yuuri(秘術巫師)
這是至今為止無論在練習或大賽中都累積了驚人對局數的戰鬥。
首先從雙方秘術巫師鏡像開始。
雙方在最初期都累積了土之印數量，但Mishadow51選手的「辛苦旅途・米蕾優&莉潔特」連續2回合出現，賺取了進化次數。
對上後手的Yuuri選手則在第6回合以「魔法藥劑師・潘妮洛普」的超進化成功抽到「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」等，雙方互不相讓。
面對後手第7回合額外PP時展開的「暴食的咒物・拉拉安瑟姆」，Mishadow51拚命試圖削減土之印數量，但Yuuri選手以超進化與「天司長的後繼・桑德楓」先拿下一勝。
第2局 Mishadow51(秘術巫師) 對 DFM / Yuuri(進化龍族)
Mishadow51選手以「憧憬的魔女・梅爾薇」、「魔法藥劑師・潘妮洛普」、「理光天宮・雪絨花」等進行橫向展開。
對上的Yuuri選手則從額外PP的「龍之啟示」開始，以「乾絕的顯現・吉爾涅莉婕」應對。
接著在第7回合，在2張守護的掩護下，超進化的「勇壯的墮天使・奧莉維亞」坐鎮的盤面形成，但Mishadow51選手以「調香魔術師」「鍊金閃光」「秘術大典」全部處理掉。
更在下一回合，即使面對「絕盡的顯現・萊歐」即將登場的局勢，Yuuri選手仍不減攻勢，以「銀冰吐息」試圖提升成本，並以「庇護的智龍」「榮弦天宮・龍鳳」構築出驚人的盤面，連Mishadow51選手也為之鼓掌。
Yuuri選手結合「天司長的後繼・桑德楓」拿下了第二勝。
第3局 Mishadow51(財寶皇家) 對 DFM / Yuuri(財寶皇家)
面對Yuuri選手最後的財寶皇家，Mishadow51選手也以財寶皇家應戰，展開極度火熱的對局。
如鏡像對決一般，握有好手牌的Yuuri選手領先一步進入中盤。
Mishadow51選手也持續保持2體展開以施加壓力，但Yuuri選手以保留著的「篡奪的繼承者・辛瑟萊茲」確實地削減體力。
終盤是雙方都必須考慮到「雷維翁迅雷・阿爾貝爾」的行動，溫存著的超進化使用方法存在著無數選擇的場面。
Yuuri選手雖然沒能抽到「雷維翁迅雷・阿爾貝爾」，但仍以「真紅與群青・潔塔&貝亞特麗克絲」「空絕殘光」「剎那的快速劍士」進一步削減體力。
對上的Mishadow51選手因為在前一回合的處理中用盡了超進化，所以即使以「雷維翁迅雷・阿爾貝爾」「空絕殘光」也只能削減10點體力，因此差了1點。
緊接著，對Yuuri選手而言如同最終祝福般的抽牌「雷維翁迅雷・阿爾貝爾」到來，取得了擊殺。
漂亮地成為「闇影詩章WB」初代世界冠軍的是Yuuri選手。
― 你成為了世界第一。請告訴我們現在的心情
Yuuri選手: 非常開心。
― 特別是最後一場比賽，你的表現像是進入了「領域」狀態
Yuuri選手: 我覺得第1局、第2局打得還不錯，但第3局呢。
最後如果對「剎那的快速劍士」使用超進化的話，或許就能化解「觸手啃咬」的輸面。
這點算是反省點，也讓我覺得「闇影詩章WB」果然很深奧。
― 即使成為了世界第一仍有反省點
Yuuri選手: 我對這次的結果是滿意的，但要說自己的所有操作是否都完美，那可能有點疑問。
我今後也想繼續提升「闇影詩章WB」的實力。
― 我想也有過艱難的時刻，支持你的是什麼呢？
Yuuri選手: 我本來決定即使沒有一個人為我加油，我也要努力，所以我認為加油不一定會成為力量。
雖然是這麼想的，但果然收到了許多人的支持，也有人來到會場。
那確實成為了我的力量。
― DFM團隊成員的存在是？
Yuuri選手: 感情好是當然的，但我們是能互相提升的關係。
尤其是mill曾一起參加世界大賽，也進行過很多次房間對戰。
mill和Spicies擁有一些我所沒有的視角，我覺得我從他們那裡學到了很多東西。
― 你從「闇影詩章WB」最速的大師階級一路奔馳到了世界冠軍
Yuuri選手: 自從「闇影詩章WB」發行以來，日子過得非常緊湊。
因為「闇影詩章WB」是非常棒的遊戲，所以我能非常開心地持續玩到現在。
― 對你來說，「Shadowverse」是什麼？
Yuuri選手: 當初是因為想和強者對戰而開始玩「Shadowverse」，但不知不覺就能以職業選手的身分走到這一步。
因為今天大幅佔據了我生涯收入的份額……嗯，這就是人生吧。
其他人也在看
50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟
黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
譚詠麟32歲兒子譚曉風成科技界人才 開發加密貨幣 任高級軟件工程師年薪逾百萬
75歲的「樂壇校長」譚詠麟（Alan），與紅顏知己朱詠婷（Wendy）所生的獨子譚曉風（Howard）如今年約32歲，遺傳了爸爸顏值及運動和音樂天賦，自小已是文武全才，在2010年香港會考成為「十優狀元」後即到海外升學，先在英國牛津大學工程科學系取得碩士學位，再到美國普林斯頓大學深造，是星二代之中的無敵學霸。Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 19 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃潔琪黃色吊帶晒滑溜玉背 讓半球激射夠震撼
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美為人爽朗，熱愛運動的她擁有一副傲人身材，加上毫不吝嗇的性格，不時於社交網派福利，自然成為不少宅男心目中的女神。Miko日前網晒新相，穿上黃色Deep V吊帶緊身背心的她，大騷弗爆身材和滑滑玉背，除了有前東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
好人好事｜老婦疑中「入境處官員」電騙 ATM險過數機警銀行職員介入
長者往往是陷騙案陷阱的高危一族，有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處官員」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。 目擊事件的女網民在社交平台Threads發帖，上載了一張在銀行理財易中心拍攝的照片，一位老婦欲操作存款機，身旁有am730 ・ 19 小時前
鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑
19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 17 小時前
美國推動俄烏和平協議期間，俄軍戰死人數創下記錄
BBC穆拉特·穆卡舍夫在被判處十年監禁後簽約加入軍隊。 BBC的分析顯示，過去十個月，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中的戰死人數比2022年全面入侵開始以來任何時期都要多。 美國總統特朗普在2025年推動和平進程之際，俄羅斯公佈的士兵訃告比前一年增加了40%。 BBC已確認總共近16萬名在烏克蘭戰場上陣亡的俄方人員姓名。 自2022年2月起，BBC俄語部與獨立媒體Mediazona以及志願者團隊一直在統計俄羅斯戰爭的損失。我們有一份名單，列出能透過官方報告、報紙、社交媒體、新紀念碑和墓地來確認死亡的人員。 實際死亡人數被認為還要高得多，而軍事專家認為我們對墓地、戰爭紀念碑和訃告的分析可能僅代表總數的45%至65%。 這意味著俄羅斯死亡人數可能在24.BBC News 中文 ・ 17 小時前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間，排球「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 22 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 19 小時前
攞「A」！阿仙奴炒維拉四個一皮
【Now Sports】阿仙奴在該隊2025年最後一場英超發揮出色，以4:1大炒來訪的阿士東維拉，以絕佳戰績完成今年賽事，在榜首放領6分。now.com 體育 ・ 4 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
玉桂狗焗爐之亂｜遊日港人狂中一番賞頭獎！竟成為「甜蜜負擔」？苦主齊呼「求帶走」
赴日旅遊，不少人都愛挑戰「一番賞」，近日卻因為一個「玉桂狗焗爐」變成港人旅程中的「甜蜜負擔」。近日，不少香港旅客在社交平台分享自己「幸運」中獎的經歷，卻發現這份頭獎竟是個難以帶走的龐然大物，掀起一場網絡熱話。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產
新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
東岸板道東段開放 玻璃觀景台須穿鞋套入內 穿脫比步行時間長 入場市民批「唔湯唔水」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北角東岸板道（東段）部分近日開放，惟其中一段長約20米的「水空之鏡」玻璃觀景台設計及參觀安排卻引起公眾討論。該處要求所有進入的市民必須先穿上鞋套，記者周二（30日）到現場視察，穿脫鞋套的時間比在玻璃觀景台步行時間長。有居於新界特意過海參觀的市民批評「整啲咁嘅嘢唔湯唔水吸引到啲咩人呀？」，亦有市民認為製作鞋套予市民穿著步行20米浪費資源。Yahoo新聞 ・ 1 小時前