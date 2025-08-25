冨樫義博從神隱到震撼回歸！《獵人》413話進度曝光，粉絲嗨到炸！

漫畫界的休刊傳奇

說到日本漫畫界的「神作」，《獵人》（HUNTER×HUNTER）絕對榜上有名！這部1998年在《週刊少年Jump》開啟連載的經典，靠著錯綜複雜的劇情和超有個性的角色，席捲全球粉絲的心。

作者冨樫義博卻因腰疾纏身，連載斷斷續續，粉絲送他「富奸」外號，還有人在X上開玩笑：「我怕是要等曾孫幫我燒結局了！」😅 根據《Hiatus Chart》數據，《獵人》至今已休刊10次，總計超過10年！

但就在2025年8月19日，冨樫沉寂9個月後，在X上po出原稿，寫下「No.413 背景指定完成」，瞬間引爆網路熱議。這波回歸到底有多誇張？快跟小編一起來看看吧！

X貼文掀起全球狂熱

冨樫這次復出簡直是動漫圈的地震！他在X（@Un4v5s8bgsVk9Xp，追蹤者逾300萬）丟出一張原稿頁角，簡單一句「No.413 背景指定完成」，就讓粉絲集體沸騰🔥。

《Anime News Network》報導，這則貼文迅速突破6000則留言，瀏覽量衝上2000萬！粉絲在X上狂刷：「老師你終於回來了！」「這輩子能看到新話我死而無憾！」

還有網友@animefreak123搞笑說：「冨樫更新了，我得去買樂透！」😆 這股熱潮完全展現《獵人》的超高人氣，全球銷量8400萬冊的成績可不是浪得虛名。網友甚至發起#HunterxHunter413話題，討論熱度直接霸榜！

健康與創作的艱難平衡

冨樫的連載之路，簡直是一場健康與熱情的拉鋸戰。據《CBR》2024年報導，他的慢性腰痛嚴重到曾需要救護車送醫，2018年至2022年的超長休刊讓粉絲心驚膽跳。

2022年10月，《獵人》復刊到第400話，卻在12月因健康問題再度喊停。2024年10月短暫連載至第410話，冨樫透露接受了局部麻醉手術，雖沒細說病情，但粉絲超擔心。

X上有人@hxhfanatic留言：「老師先顧好身體，漫畫我們慢慢等！」😢 這次413話的進展，讓大家燃起希望。冨樫還在X上提到，他正在調整未來50話的對白和時間線，聽起來野心勃勃，讓人超期待！

王位繼承戰的燒腦高潮

《獵人》現在正處於「黑暗大陸篇」的王位繼承戰，劇情複雜到讓粉絲直呼「腦細胞不夠用」！故事圍繞庫拉皮卡、幻影旅團和卡金帝國的王子們，在一艘前往未知大陸的船上展開權謀與念能力大戰。

根據《ScreenRant》2025年1月分析，這段劇情充滿陰謀與背叛，堪稱「動漫版的權力遊戲」。第410話留下超多懸念，X上粉絲熱議：「庫拉皮卡會不會全滅對手？」「幻影旅團這次要涼了嗎？」😲

冨樫曾在2023年NHK採訪中透露，他準備了四種結局，其中「結局C」可能讓90%粉絲不爽，但他自己超滿意！這波413話進度，會不會帶來更炸裂的劇情轉折呢？

跨界大咖的意外助陣

冨樫的回歸不只讓粉絲瘋狂，連日本藝能圈都來湊熱鬧！歌舞伎名角市川海老藏在2025年8月20日於X發文：「冨樫老師復出！《獵人》是我心頭最愛，期待新篇！」

這則貼文獲數千轉發，粉絲驚呼：「海老藏也追獵人？太硬核了吧！」😎 《ComicBook》報導，連《火影忍者》作者岸本齊史都默默點讚冨樫的貼文，業界大佬的互動讓網友嗨翻。

X上還有粉絲@hxh4ever寫道：「冨樫一更新，感覺整個動漫圈都在過節！」這種跨界支持，證明《獵人》的影響力有多誇張！

Japhub小編有話說

冨樫義博這次復出，簡直是給《獵人》粉絲的一場狂歡派對！😍 從腰痛纏身到硬撐畫出413話，他的堅持真的讓人感動。

雖然休刊多到粉絲都練出「禪定追漫」的心態，但每次更新還是能讓全網炸鍋，這就是《獵人》的無敵魅力！

小編只希望老師保重身體，慢慢畫，我們絕對等得起！大家覺得黑暗大陸篇會怎麼炸？快留言跟小編分享你的劇情猜想吧～