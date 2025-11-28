冬天羽絨外套過時！眾改穿1神衣：功能太強

▲衝鋒衣最近面臨冬天將到來話題度又拉高，ONE BOY也迎戰冬天推出第二代「智能升溫七合一衝鋒衣」。（圖/ONE BOY提供）

[NOWnews今日新聞] 大家應該已經明顯感受到冬天氣氛已經要來襲，不論是北部持續低溫，還是中南部早晚溫差大，人人都需要一件冬季能夠保暖的衣物，但你會選擇什麼樣的外套來禦寒呢？就有網友討論冬天快到了「衝鋒衣是不是真的值得購買」，貼文引爆熱烈討論，不少人穿過都表示非常保暖，機能非常好，尤其冬天騎車的民眾來上一件肯定非常讚。

有網友在社群平台「Mobile 01」貼文指出「衝鋒衣最近這幾年很紅，是真的有人在買嗎？臉書廣告真的還蠻多的」；也有人在「Threads」貼文詢問「冬天快到了想買一件衝鋒衣來保暖，羽絨外套都很老舊了，想問看看有沒有人買過衝鋒衣的經驗」。

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「衝鋒衣冬天騎車超讚的，很保暖」、「衝鋒衣真的還不錯，比1到2千元的羽絨衣更保暖，寒流騎車完全不冷」、「有買過ONE BOY的七合一衝鋒衣，騎車真的不會冷，而且綿綿細雨還防潑水，機能超讚」、「我自己有一件，拿起來比想像的重，保暖度很不錯，主要實用的是防潑水外層」、「明星代言的那些衝鋒衣應該不錯，看很多人都有穿」。

▲網友詢問衝鋒衣到底好不好穿，就有內行人買過ONE BOY衝鋒衣覺得相當不錯，擁有七大機能非常強。（圖/ONE BOY提供）

ONE BOY衝鋒衣超推薦！全新智能升溫七合一衝鋒衣2.0新上市

很多人肯定不懂到底什麼是衝鋒衣，其實這一般是登山者才會穿到的外套，但隨著近日有連續劇開始衝鋒衣冠名贊助播出，加上又有各種改版過後的衝鋒衣外套，讓不少人開始對這種外套感到興趣，其中名品牌ONE BOY就是衝鋒衣廠商的代表，去年推出一代擁有七種機能的「智能升溫七合一衝鋒衣」之後就廣受好評。

今年ONE BOY為了應戰寒冬來襲，再度推出全新「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」，目前已經全新上市，最主打外套可以直接加熱溫度，且今年升級版加熱溫度還更高，讓民眾不管天冷出門還是騎車，都不用再擔心冰冷的寒風會冷到自己。

▲今年ONE BOY為了應戰寒冬來襲，再度推出全新「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」，目前已經全新上市。（圖/ONE BOY提供）

▲智能升溫七合一衝鋒衣2.0四段升溫一圖看懂，最高可以升溫到29.8度，完全不怕寒冬來襲。（圖/ONE BOY提供）

ONE BOY衝鋒衣「智能升溫」大幅度升級！7大機能、超殺售價一次看

今年ONE BOY「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」最大特色就是加熱升溫機能大幅度提升，可以搭配不同種天氣型態進行肚子、背部、腰部加溫，四段升溫包括紅燈最高可以升溫29.8度（去年28.8度）、第二段最高升溫紫燈28.6度（去年23.2度）、第三段最高升溫青燈27.3度（去年18.9度）、第四段最高升溫藍燈21度（去年14.8度），外套上一鍵就能加熱保暖，真的功能非常強大。

另外「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」其他機能還包括整件TTRI檢測升溫+8.14°C（去年為7.21°C）、防油SGS檢測5.5級、防污SGS檢測2.5級、防潑水SGS檢測5級、防風、4.5萬轉無紗線斷裂超高耐磨技術等，七大機能一件外套全部滿足。而ONE BOY「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」同樣跟上一代在內裏背部區域添加石墨烯促進循環，讓溫度能夠更有效的鎖住。

▲全新「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」，目前已經全新上市，最主打外套可以直接加熱溫度，且今年升級版加熱溫度還更高。（圖/ONE BOY提供）

這次ONE BOY「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」的設計也非常時尚，除了雙向拉鍊以及袖口魔鬼氈設計，收納空間也非常多，胸前以及手臂都有防水拉鍊口袋、衣服兩側也有口袋，女生一共有14款顏色可選，男生則是有9款可選，現在官網正在推出超殺優惠，原價5980元一件，現在直接下殺低於4折，單件只要2650元；一次帶兩件甚至只要4900元，等於一件2450元超甜價格，與其買一件超過2000元的羽絨衣，也許ONE BOY更適合今年怕冷、冬天騎機車通勤的你哦！

▲智能升溫七合一衝鋒衣2.0官網現在超殺價格，任選兩件只要4900元，等同一件只要2450超便宜！（圖/ONE BOY提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

氣溫16度「一堆人冷氣仍狂吹」！行家揭原因：超聰明、師傅都推薦

UNIQLO感謝祭！一年最便宜99元起 羽絨、外套千元有找：送保溫杯

UNIQLO冬天買法被破解！買外套秒折1000元：公開的秘密、省超多錢