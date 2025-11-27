大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
冬天就該噴「暖感花香調」！3款越冷越迷人的高討論度香氛全解析
氣溫一降，清爽香水瞬間失寵，「暖感花香調」才是真正能讓冬季魅力提升的關鍵！那種帶著柔軟包覆、微甜又暖身的花香，走在戶外有存在感、進到室內更勾人~這次從Chopard、伊麗莎白雅頓到NarcisoRodriguez三大品牌中，挑出最能代表「冬季暖花香」的香氣，用層次、溫度與留香抓住整個冬天。
Chopard花燦之庭晚香玉淡香精｜白巧克力×晚香玉的暖甜花香
在Chopard新推出的三款花燦之庭香氛系列中，最能詮釋冬季「暖感花香」的就是TubéreuseMaharané花燦之庭晚香玉淡香精！調香師以晚香玉＋白巧克力打造出像暖光一樣的柔和甜度，前調是多汁的梨與佛手柑先開出明亮氣息，接著濃郁晚香玉與伊蘭伊蘭帶出華麗女王感，尾韻的檀香與琥珀緩慢升溫，形成柔軟包覆的暖香層次，非常適合冬天的大衣、針織與高領毛衣，越貼近肌膚越顯得性感柔軟。
Narciso Rodriguez all of me floral綻放淡香精｜木質花香的柔暖麝香光暈
all of me floral綻放淡香精的暖度並不是偏甜或厚重，而是那種一貼上肌膚就像被柔光包住的「暖膚麝香感」~前調以荔枝與粉紅胡椒帶來清亮的果香，中調以波本天竺葵、茉莉花、梅花疊出透明度高、乾淨又不膩的花香線條，真正讓它適合冬天的，則是尾韻癒創木與麝香交織出的輕柔暖意，像是肌膚本身散出的溫度，而不是額外堆疊的甜味。整體氣味溫暖但不厚重、柔和卻不黏腻，越靠近越迷人，讓人誤以為妳天生就香。
雅頓第五大道香水下城限定版｜木質琥珀×暖花香的低調時髦
第五大道香水下城限定版把「冬天的時髦感」用木質琥珀與乾淨花香交錯出來，呈現一種帶冷度的城市暖意。開場的西洋梨讓整體非常俐落有節奏，快樂鼠尾草與橙花拉出輕盈明快的調性，中段由百合、茉莉與鳶尾草塑造出清透花香，不膩、不厚、卻有存在感，尾韻的檀香與廣藿香讓味道沉穩下來，帶出時髦的大人感—乾淨、高級、有步調，讓妳在舉手投足間散發出精緻又獨立的氛圍。
看更多 CTWANT 文章
貓咪粉撲、草莓唇唇圈到變色洗手乳！雪花口罩也加入戰局…今年「最萌美妝小物」全公開！
年末必買「搶手級限定彩妝」清單！BOBBI BROWN ×愛麗絲夢遊仙境、IU同款冰透紫唇膏、黛珂奢華蜜粉全都瘋搶中
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
其他人也在看
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 28 分鐘前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 4 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 2 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 3 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點
大埔老牌居屋宏福苑昨日(26日)發生五級大火，截至截稿前，災情已造成44人死亡，56人受傷，當中17人情況危殆，另有279人仍然失蹤。是次火災為繼2008年旺角嘉禾大廈後，本港回歸以來第二宗五級火警。目前四幢大廈火勢已初步受控。28Hse.com ・ 6 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 55 死有消防員殉職 4 座大致救熄 3 座火勢受控｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四下午 3 時，火警已造成 55 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜李嘉誠基金會、李兆基基金分別捐 3 千萬元 周大福、信和分別捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火慘劇，引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒，豈料「一點即着」，抗燃性欠佳。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 1 天前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診1病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 8 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看
近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居食尚玩家 ・ 1 天前