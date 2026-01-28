冬天是減重好時機！靠這3個簡單習慣，45歲從95kg穩穩瘦到74kg

冬天其實是適合減重的季節。一位45歲的過來人曾胖到95公斤，在經歷節食復胖與健身半途而廢的挫折後，最後靠著三項簡單的方法，成功減掉21公斤。這套方法不需挨餓也不必劇烈運動，只要透過生活習慣的調整，就能讓體重穩穩下降。

一、規律慢跑：不求快，只要持續跑下去

很多人認為減重一定要做高強度運動，其實慢跑是門檻低且燃脂效果好的選擇。只要換上跑鞋與運動服就能開始，每週固定跑4次，每次跑40分鐘，距離約3到5公里。

慢跑的重點不在於速度，而是讓心律維持在「邊跑還能邊說話」的區間（約最大心率的60%至70%）。剛開始如果跑2公里就喘不過氣，可以先放慢速度改用走的，等呼吸平穩後再繼續跑。

他在堅持一個月後，發現自己不僅能連續跑完40分鐘，腰圍也明顯縮小，現在甚至能輕鬆完成半馬。採取「跑一休一」的節奏，能讓身體有足夠時間恢復，反而有助於脂肪持續燃燒。

二、 調整飲食結構：選對食材就不必挨餓

減重的關鍵不在於少吃，而是要「吃對」。挨餓容易導致後續暴飲暴食，調整飲食結構才是維持體重穩定的做法。

主食改選粗糧： 將白飯、麵條更換為糙米、燕麥、玉米或地瓜。粗糧消化較慢且飽足感強，能避免血糖快速上升。

攝取充足蛋白質： 雞蛋、雞胸肉、魚蝦、豆腐或牛肉都是優質來源，能維持肌肉量並延長飽足感。

晚餐減量： 晚餐的主食量減半，搭配大量蔬菜與適量蛋白質，吃七、八分飽就停，既不會增加腸胃負擔，也不至於半夜餓醒。

三、 執行「211飲食法」：簡單分配份量

利用「211飲食法」來控制每餐比例，不需要刻意計算熱量也能確保營養均衡：

2拳頭蔬菜： 以綠葉菜、小黃瓜、番茄等高纖低卡的蔬菜為主。

1拳頭蛋白質： 選擇雞蛋、魚肉或豆腐，維持身體代謝。

1拳頭主食： 優先選粗糧，偶爾想吃白飯也可以。

照這個比例進食，當身體習慣了正確的營養分配，胃口自然會變小，食量也會跟著減少。在這次減重成功的經驗中，飲食調整佔了七成功勞，慢跑運動則佔三成。

減重是一場馬拉松，不需要追求極端的快速瘦身，因為短時間瘦下10公斤的方法往往容易反彈。透過這些能長期堅持的簡單習慣，讓身體慢慢養成易瘦體質，穩穩地朝健康目標邁進。

